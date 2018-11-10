Toyota hidrojende de iddialı

Toyota, hidrojen yakıtlı araç teknolojileri üzerine yatırım yapmaya devam ediyor

Toyota, geleceğin yakıtları arasında ilk sırada gösterilen hidrojenin kara taşıtlarında yaygın kullanımının önünü açmak için yatırım yapmaya ara vermeden devam ediyor.

Toyota tarafından geliştirilip 2014 yılından itibaren kullanıma sunulan ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil Mirai’nin satışları günümüzde 7.052 adede ulaştı. Japoncada “Gelecek” anlamı taşıyan Mirai’nin, 2018 yılı ilk 8 aylık satışı ise 1753 olarak gerçekleşti.

Fosil yakıtların alternatifi olarak sürekli gelişim gösteren hibrit ve elektrikli araçların yanında bir diğer önemli yakıt türü olarak öne çıkan hidrojen bugün dünyada en çevreci ve temiz yakıt olarak biliniyor. İlk kez 2009 yılında geliştirilmeye başlanan hidrojen yakıt hücreli araçlar ile ilgili araştırmalar bütün hızıyla devam ediyor ve birçok ülke 2020’li yıllardan itibaren bu teknolojiye sahip araçların ulaşım başta olmak üzere her alanda kullanmaya başlamak için alt yapılarını da oluşturuyorlar.

Hidrojen kaynağından elektrik üretimini gerçekleştiren bu teknoloji için genel olarak doğalgazdan üretilen hidrojen kullanılıyor. Hidrojen ayrıca CO2 salım oranı az olan rüzgar, çöp, kanalizasyon çamuru ve sudan da üretilebiliyor. Sadece su buharı salımı yapan yakıt hücresi teknolojisine sahip araçlar ile temiz ve sürdürülebilir çevreci otomobiller üretme konusundaki öncü rolünü devam ettiren Toyota, Mirai ile birlikte Japonya’daki fabrikasında kullanılan yakıt hücreli forkliftler, otobüs, kamyon, jeneratör ve teknesini de tanıtmıştı.

Otomotiv endüstrisinde son 10 yılda 100 çığır açan otomotiv inovasyonu değerlendirilmesinde ilk sırayı alan hidrojen yakıt hücresi ile ilgili çalışmalarına hız veren Toyota, 2020’de yıllık 30 bin adetlik satışa ulaşmayı bekliyor. Bunun yanında dolum istasyonlarının da sayısı her geçen gün artırıyor. 2020’de Almanya’da 100, Kore’de 160, İngiltere’de 65 yakıt hücresi dolum istasyonu kurulması planlanıyor.