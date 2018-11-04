Tesla'nın En Büyük Rakibi, Faraday Future İflasın Eşiğinde

2014 yılında bir startup olarak faaliyete başlayan şirketin kurucularından Nick Sampson'ın istifası ile, Faraday'ın içine düştüğü durum gün yüzüne çıkmış oldu. Sampson ayrılık kararını duyurduğu mektubunda, Los Angeles merkezli şirketin hem finansal hem de insan kaynağı anlamında iflas ettiğini ve bu şartlar altında kendisi için Faraday bünyesinde bir gelecek görünmediğini belirtti.

Ayrılık kararını duyurduğu mesajında Sampson, "Çalışanlarımızın, ailelerinin ve sevdiklerimizin hayatında yaratacağımız yıkıcı etkiyi bilerek çalışmaya devam edemem. Fakat finansal tablo değişirse, şirkete yeni,den dönmeyi düşünebilirim" ifadesini kullandı.

ÇALIŞANLAR ZORUNLU İZNE ÇIKTI

Öte yandan, Faraday Future'in CEO'su ve bir diğer kurucusu Jia Yueting'in şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada 1 mayıstan sonra şirketten çalışmaya başlayanların izne ayrılmak zorunda olduklarını fakat 1 mayıstan önce çalışmaya başlayanların eğer isterlerse daha az maaş alarak çalışmalarına izin verileceğini kaydetti. CEO'ya göre zorunlu izin en az Aralık ayına kadar devam edecek ve bu süre zarfında yeni yatırım alınmaz ise söz konusu süreç uzayabilecek.

Faraday Future'in CEO'su Jia Yueting'in aldığı zorunlu izin kararı Nick Sampson'a göre şirketin faaliyetini durdurması anlamına geliyor. Sampson, "Yaşanan sorunları çözmek için elimden geleni yapmaya çalıştım, fakat karşıma üstesinden gelemeyeceğim bariyerler çıktı. Bu duruma gelindiği için üzgünüm, fakat yapmam gerekeni yapmış bulunuyorum" dedi.

2 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALMIŞTI

Çinli şirketler grubu ve gayrimenkul devi Evergrande Group'un yan kuruluşu Evergrande Health, kısa bir süre önce 2 milyar dolar karşılığında Faraday Future'in yüzde 45 hissesini devraldı. Yatırımın ardından, şirketin üst düzey yönetimi ve Evergrande arasında anlaşmazlıkların yaşandığı süreç, işten çıkarmalar ve ücret kesintileriyle sonuçlanmış oldu.

Faraday'ın 2017'de tanıttığı FF91 modeli, tam şarjla yaklaşık 600 km yol kat edebiliyor. 1050 beygirlik güç üreten motora sahip FF91, 0'dan 100'e 2.39 saniyede çıkıyor. Yakın bir zaman içinde yeni bir yatırım bulamaması durumunda, 2026 yılında üretim kapasitesini 150 bin adete çıkarmayı hedefleyen Faraday'ın geleceğinin tehlikede olduğu belirtiliyor.