Tamamen elektrikli ilk Volvo görücüye çıktı

Volvo, 400 km menzile sahip olan tamamen elektrikli ilk modeli XC40 Recharge'ı tanıttı

Volvo Cars 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda elektrikli model yatırımlarına ağırlık veren Volvo, ilk tamamen elektrikli modeli olan XC40 Recharge'ı tanıttı. Markanın tamamen elektrikli model ailesinin ilk üyesi olarak lanse edilen bu otomobil, aynı zamanda Google’ın Android işletim sistemi tarafından desteklenen tamamen yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk Volvo modeli olmasıyla da dikkat çekiyor. Android destekli bilgi-eğlence sistemi, şirketin internet bağlantılı dijital hizmetler platformu Volvo On Call ile tamamen entegre bir şekilde çalışıyor. Volvo On Call ile plug-in hybrid araç sürücüleri elektrikle ne kadar sürüş yaptıklarını takip edebiliyor.

Recharge tamamen elektrikli ve plug-in hybrid güç ve aktarma sistemlerine sahip tüm şarj edilebilir Volvo modelleri için kullanılan genel isim olacak. XC40 Recharge, 408 bg güç üreten dört tekerlekten çekişe sahip güç ve aktarma sistemiyle tek bir şarjla 400 km'nin üzerinde (WLTP) menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın yüzde 80’inin sadece 40 dakika içinde şarj edilebildiği açıklanıyor.

Recharge otomobillerine olan talepteki muhtemel büyümeyi karşılamak için Volvo Cars, elektrikli otomobillere yönelik üretim kapasitesini üç katına çıkartacak. Şirket aynı zamanda önümüzdeki yıldan itibaren teslimat sürelerini düşürme potansiyelini güçlendirmek üzere ‘Designer’s Choice’ adı altında popüler Recharge modelleri için özel hazır kombinasyonlar sunmayı planlıyor. Volvo Cars, 2020 yılında plug-in hybrid model satışlarının toplam satışlar içerisinde yüzde 20 pay almasını hedefliyor.

Kompakt XC40 SUV’dan, 60 Serisi modellere ve hatta markanın amiral gemisi büyük hacimli XC90 SUV’a kadar Volvo ürün gamındaki her bir modelin bir Recharge versiyonu olacak. Volvo Cars, ürün gamındaki her bir model için bir plug-in hybrid versiyon sunan tek otomobil üreticisi oluyor.