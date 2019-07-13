Tamamen elektrikli ilk MINI yollara çıkıyor

MINI, %100 elektrikli ilk seri üretim modeli olan MINI Cooper SE'yi gün ışığına çıkardı

MINI, %100 elektrikli ilk seri üretim modelini tanıttı. MINI Cooper SE adıyla sunulan MINI ELECTRIC, 184 beygir gücündeki elektrikli motoruyla 270 km’ye ulaşan bir menzil sunuyor. Elektrik motoru ürettiği gücünü ön tekerleklere aktırırken, MINI’nin kendi geliştirdiği sürüş dinamikleri sayesinde MINI ELECTRIC benzersiz bir kullanım keyfi vadediyor. MINI’ye özgü go-kart hissinin koruduğu açıklanmakta.

MINI ELECTRIC, 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, 0-100 km/s hızlanmasını ise 7.3 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılmış. Güncel MINI 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen MINI ELECTRIC, 50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’inı 35 dakikada dolduruyor.

MINI ELECTRIC, iç mekanda sunduğu 5.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli ile de standart MINI modellerinden ayrılıyor. Dört farklı sürüş modu bulunan MINI Cooper SE’nin, bu modlara göre değişken tema ve renklere bürünebilen renkli ekranından otomobille ilgili diğer sürüş bilgilerine de erişilebiliyor. Bataryaların da etkisiyle MINI Cooper S 3 Kapı’ya göre 145 kg daha ağır olan MINI Cooper SE’nin 211 litrelik bagajı koltukların yatırılmasıyla birlikte 731 litreye çıkıyor. Yüksek voltajlı batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde MINI Cooper SE’nin bagaj kapasitesinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.