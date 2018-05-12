SUV/Crossover modellerin en lüksü: Rolls Royce Cullinan

SUV/Crossover modellerin en lüksü ve pahalısı Rolls Royce Cullinan’ın fiyatı ABD fiyatının 325 bin Dolar olacağı tahmin ediliyor

SUV ve Crossover kasa tipine sahip araçlar dünya çapında yaygınlaşmaya devam ediyor. Bir yandan daha ekonomik modeller tanıtılırken, bir yandan da çok lüks ve pahalı modeller karşımıza çıkıyor. İşte bu doğrultuda, yeni tanıtılan lüks SUV/Crossover modellerin en lüksü ve pahalısı Rolls Royce Cullinan oldu.

5.341mm uzunluk, 2.164mm genişlik ve 1.835mm yükseklik ölçülerine sahip olan aracın 2 dingil arası mesafesi ise tam 3.295mm olarak açıklanıyor. Bu değerler LR Range Rover modelinden 341mm daha uzun, 184mm daha geniş ve 2 dingil arası da 373mm daha fazla. En önemli rakip olarak görülen Bentley Bentayga’dan ise 200mm daha uzun, 166mm daha geniş. 2 dingil arası mesafesi de 303mm daha fazla. Kısacası F segmenti olarak adlandırabileceğimiz bu 2 modelden bariz bir şekilde daha büyük. Ayrıca bırakın G segmentini, Rolls Royce Cullinan için H segmenti demek bile mümkün görünüyor.

Cullinan adı ise aracın bu devasa boyutlarına yakışır bir karşılığa sahip. Dünya üzerinde şu ana kadar bulunmuş olan en büyük elmas ile aynı adı taşıyan araç, çıtayı en baştan yukarıdan açıyor. ABD fiyatının 325.000Dolar olacağı tahmin edilirken, bu sayede en büyük rakibi Bentley Bentayga’dan da 125.000Dolar daha pahalı olmasıyla fiyatın hakkını veriyor.

Rolls Royce Cullinan motor

En yakın rakibinden bile daha büyük boyutları ve 2.600kg ağırlığı ile dikkat çeken Rolls Royce Cullinan’da BMW’nin V12 motoru bazı değişiklikler ile kullanılmış. 6.75lt hacmindeki çift-turbo benzin motor 571ps güce sahipken 850Nm tork üretebiliyor. Aracın 0-100km/s hızlanması ise açıklanmadı. Ancak ne kadar güçlü olursa olsun 2.6 tonluk bir aracı hızlandırmak çok da kolay değil. Bizim tahminlerimize göre bu değerin 6-7 saniye arasında olması beklenebilir.