Süper spor otomobillerin en hızlısı: McLaren 720S Spider

Coupe modeli ile arasında performans farkı neredeyse bulunmayan yeni McLaren 720S Spider, İngiliz üreticinin son zamanlarda ürettiği en özel arabalardan birisi

Süper spor otomobil dünyasının en hızlılarının arasına bu sefer yeni McLaren 720S Spider katıldı. Coupe modeli ile arasında performans farkı neredeyse bulunmayan bu araç, daha özgür kullanım için tavanını açıyor. Coupe yani 720S versiyonuna göre geliştirilen bu aracı daha yakından tanıyalım.

Yeni McLaren 720S Spider, İngiliz üreticinin son zamanlarda ürettiği en özel arabalardan birisi. Roadster dünyasının ise en iyileri arasında yer alıyor. Kalbinde M840T kodlu motor bulunuyor. 720 ps 710 beygir 770 nm tork güç sunan ünite ile 7 ileri SSG şanzıman birleşmiş ve karbon fiber monokok-2 şasi üzerine yerleştirilmiş. Aracı dizginlemek için ise önde 6 pistonlu, arkada 4 pistonlu fren diskleri kullanılmış. Performans kısmına geçmeden tenteden de bahsedeyim. Cam tente 11 saniyede açılıp kapanıyor.

2019 McLaren 720S Spider performans verilerine baktığımızda neredeyse 720S ile arasında ciddi fark yok. 0-100 hızlanması aynı. Fakat tenteden dolayı biraz ağır olmasından dolayı 0-200 km/s hızlanması 7.9 saniye de yani 0.1 saniye daha geç tamamlıyor. Fakat 0-400 metre’yi 10.4 saniye tamamlaması Coupe’den 0.1 saniye daha iyi. Frenleme de ise aynı üstünlük devam ediyor. 720S Spider ile Coupe’nin 100 km/s hızla giderken tamamen durması 30 metre mesafe isterken bu sürat 200 km/s iken tamamen durması için 118 metre gerekiyor. Bu da Coupe’den 4 km/s daha iyi.

McLaren 720S Spider donanımlarına geldiğimizde ise önde 19 arkada ise 20 inçlik jantlar bulunuyor ve önde 245/35 R19, arkada ise 305/30 R20 ebatlı Pirelli P Zero lastikler eşlik ediyor. Yaşam alanında alcantara ya da nappa deri kumaştan koltuklar ve iç trimler, 8 inçlik multimedua ekranı, çift bölgeli otomatik klima gibi özellikler bulunurken araçtan daha iyi verim almak için aktif şasi kontrolü, 3 farklı süspansiyon ve sürüş modu, Launch control, VDC yani drift modu gibi özelliklerde bulunuyor.

Teknik verilere detaylıca bakmadan önce fiyat kısmına da değişelim. McLaren 720S Spider‘ın ana vatanındaki liste satış fiyatı 237.000 sterlin olarak açıklandı.

Yeni McLaren 720S Spider Teknik Özellikleri

Motor: 4.0 litre V8 720 ps 710 beygir 770 nm tork (turbo benzinli)

Şanzıman: 7 ileri SSG (otomatik şanzıman)

Performans: 0-100 km/s: 2.9 saniye – Maksimum hız: 341 km/s

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4544 mm / 1194 mm / 2161 mm

Boş Ağırlık: 1332 kg