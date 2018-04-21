Subaru Forseter baştan başa yenilendi

Subaru’nun 90’ların sonundan beri ürettiği kompakt SUV modeli Forester, 5. jenerasyonuna kavuştu. Yeni kasa Subaru Forester, tasarımsal olarak mevcut kasaya göre büyük değişim yaşamadı ama boyut olarak daha büyüdü, donanımları geliştirildi ve daha çekici hale geldi

Subaru Forester, 1997 yılında SF kodu ile karşımıza çıktı. Yerden yüksek kasası ama mütevazi görünüşü ile günümüze kadar genel hatlarını koruyan araç, 2013 yılında SJ kodu ile dördüncü nesline kavuşmuştu. Ülkemizde hali hazırda iki litrelik motoru ile satışı bulunan bu araç tepeden tırnağa yenilendi ve bir sonraki nesle geçiş yaptı. Fakat bunu tasarımsal olarak pek hissettirmedi. Peki neler değişti? Buyurun ona bakalım.

Neler Değişti?

İlk bakışta bu araca Yeni Subaru Forester demek oldukça zor. Evet, ön kısımda tampon ve ızgara da yenilik var ama büyük bir yenilik gibi görünmüyor. Değişimi anlamak için arka kısıma bakmak lazım. Çünkü stop grubu ve tampon yeniden tasarlandı. Ayrıca D sütunu da tamamen farklı. Aynı şekilde yaşam alanı da belirgin değişimin olduğu yerlerden birisi. Kokpit, direksiyon simidi, orta konsol büyük oranda farklı ve artık elektrikli park frenine geçiş yapıldı. Boyutsal olarak bakacak olursak elimdeki en net veri aks mesafesinin 2640 mm’den 2670 mm’ye çıkması oluyor. Bu da aracın daha fazla bagaj alanı ve daha iyi diz mesafesi sunması anlamına geliyor. Zaten ilk bakışta boyutsal farklılıkta göze çarpıyor.

Gelelim motor kısmına İlk etapta 2.5 litrelik Boxer motor ile gelecek araç, 170 beygir 236 nm tork güçten 182 beygir 239 nm tork güce terfi etmiş. Lineartronic CVT otomatik şanzımanla gelecek olan 2019 yeni kasa Subaru Forester, AWD akıllı dört tekerden çekiş sistemine sahip olduğunu özellikle belirteyim. Yani diğer önden çekişli crossover ya da kompakt SUV modelleri ile karıştırmayalım.

Gelelim donanım kısmına. Aracın Avrupa detayları henüz belli değil. Fakat ilk tanıtımda açıklanan özellikler arasında 17 ve 18 inçlik jantlar, standart olarak sunulan 6 inçlik multimedya ekranı, 8 inçlik dokunmatik ekran, otomatik klima, elektrikli park freni, römork stabilite özelliği, aktif tork kontrol sistemi, uzaktan çalıştırma, 10 yollu elektrikli ayarlanabilen sürücü ve 8 yollu elektrikli ayarlanabilen ön yolcu koltuğu, geri viteste aşağı doğru pozisyon alan dış ayna, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca Subaru firması sürüş destek sistemini EyeSight Driver Assist adı altında sunmaya devam ediyor. Yeni nesil Subaru Forester hakkında aktaracaklarım bu kadar. Aracın ne zaman çıkacağı konusunda bilgi yer almıyor.