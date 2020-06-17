Son BMW i8 banttan indi

BMW'nin plug-in hibrit spor otomobil modeli olan i8 son kez banttan indi. Leipzig'deki fabrikada üretilen son i8 ise fabrikadan çıkan Portimao Mavisi rengindeki ilk ve tek model

BMW, plug-in hibrit spor otomobil modeli olan i8'in üretimini durdurdu. Banttan son kez inen i8 ise bir Roadster oldu. Roadster fabrikadan çıkan Portimao Mavisi rengindeki ilk ve tek model. Nisan ayında üretimine son verilmesi beklenen i8 corona virüs salgını nedeniyle ömrünü bir kaç ay daha uzatabilmişti. i8 modeli, 6 senelik sürede 20 bin 500 müşteriye ulaştı. 2025'e kadar 25 elektrik destekli model sunmayı hedefleyen BMW, bu kafilenin 12'sinin tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı. Alman devinin elektrikli geleceği ise iX3 ve iNext olacak.