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Son BMW i8 banttan indi

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BMW'nin plug-in hibrit spor otomobil modeli olan i8 son kez banttan indi. Leipzig'deki fabrikada üretilen son i8 ise fabrikadan çıkan Portimao Mavisi rengindeki ilk ve tek model

Son BMW i8 banttan indi

BMW, plug-in hibrit spor otomobil modeli olan i8'in üretimini durdurdu.

Banttan son kez inen i8 ise bir Roadster oldu. 

Roadster fabrikadan çıkan Portimao Mavisi rengindeki ilk ve tek model. 

Son BMW i8 banttan indi - 2

Nisan ayında üretimine son verilmesi beklenen i8 corona virüs salgını nedeniyle ömrünü bir kaç ay daha uzatabilmişti.

Son BMW i8 banttan indi - 3

i8 modeli, 6 senelik sürede 20 bin 500 müşteriye ulaştı.

Son BMW i8 banttan indi - 4

2025'e kadar 25 elektrik destekli model sunmayı hedefleyen BMW, bu kafilenin 12'sinin tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.

Son BMW i8 banttan indi - 5

Alman devinin elektrikli geleceği ise iX3 ve iNext olacak.

Son BMW i8 banttan indi - 6

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