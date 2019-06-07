Son 10 Yılın En Çirkin Arabaları

Hepimizin bildiği üzere sanat, subjektiftir. Her bireyin kendi zevkleri ve tercihleri vardır. Bazıları bir tür sanat severken diğerleri nefret edebilir, hatta sanat değeri olduğunu bile kabul etmeyebilir. Bu tabii ki o türün herhangi bir bakış açısı veya yetenek barındırmadığı anlamına gelmez fakat, bu gibi durumlarda genellikle çoğunluğa hitap eden bir tarz vardır. Bu tarza uygun olmayan toplulukta “çirkin” olarak değerlendirilir.

Arabalara gelirsek, sanatın tasarımlarında fazlasıyla yer aldığı bir gerçek. Hem zarif hem keskin çizgilere sahip, bakıldığında “Ne güzel arabaymış…” dedirten bir araç tasarlamak oldukça zor. İşte bu “araba tasarımı” konusunda da durum aynı şekilde. Bu yazımızda alışılmışın dışında tasarlanmış, topluluk tarafından “çirkin” olarak kabul edilmiş X arabaya yer verdik.

1. Nissan Cube

Nissan Cube, “anasınıfı seviyesi şekillerin en garip şekilde bir araya getirilmesi” temalı bir tasarım yarışması yapılsaydı kesinlikle birinciliği alırdı. “Cube” isminden de anlaşılacağı üzere araç bir küp olarak tasarlanmış. Ancak tasarım ekibi adeta “Hayır, yalnızca küp temasına sadık kalamayız.” demiş ve yuvarlak görünümlü, tamamen uyumsuz görünen pencerelerini eklemişler. Son olarak ise “Çok kübe benzedi, tamponları hafif dışa eğimli yapalım.” demiş olmalılar.

2. Fiat 500L

Fiat 500L, bir sabunu eritmeye başlayıp bir süre sonra bunu aracın tasarımı olarak kabul etmişler gibi görünüyor. Dört tane de pörtlek görünümlü far ekleyip, tasarımı sonlandırmışlar. İlginç şekilde bu yüksek, cüsseli model kendi sınıfında yüksek başarı elde etti. Belki de insanlar yavaş yavaş farklı şeyler görmek istiyor.

3. 2016 Honda Prius

Toyota Prius’ların insanların gözünde her zaman çirkin olduğu reddedilemez bir gerçek. Fakat bu çirkinlik tolere edilebilir bir seviyedeydi, Toyota modeli yeniden tasarlamaya karar verene kadar. 2016’da ortaya çıkan model, çok daha aykırı, çoğunluğun gözünde aşırıya gidilmiş, daha da çirkin bir araç oldu. Model yine de uygun fiyatlı ve çevre dostu olmasından ötürü başarılı oldu fakat çok daha başarılı bir tasarım yapılabileceğini düşünülüyor.

4. Nissan Murano Cabrio

Nissan’ın Murano Cabrio modeli ile hedeflediği kitle, orta yaşlı ve başarılı, rafine zevklerini yansıtmak isteyen kadınlardı. Ne yazık ki, model hiç kimseye hitap etmedi. Marka takıntısından değil, yalnızca saçma görüntüsü nedeniyle büyük bir başarısızlığa uğradı. Sıradan bir SUV’nin tavanını kesip bir “cabrio” olarak pazara sunmanın cezası bu olmalı.

5. 2017 Jeep Cherokee

Jeep’in 2017 yılında efsanevi Cherokee modeli için tasarladığı yeni kasası sevenlerini şaşırtmıştı. Öyle ki bazıları modelin Jeep ismine bir hakaret olduğunu düşünüyor. Aracın bir arazi aracı görüntüsünden iyice uzaklaşması, aşırı büyük sıradan bir SUV gibi durması bolca eleştirildi. En beğenilmeyen kısmı ise bu büyük araca hiç yakışmayan, küçük, çizgi şeklindeki farların araca hiç yakışmaması.

6. Porsche Panamera

Porche, Panamera modeliyle özünde orta boyutlu, fonksiyonel, pratik ve dört çeker bir aile-günlük kullanım seçeneği sunmaya çalışmıştı. Bu özelliklerin hepsi araçta bulunup amacını yerine getirse de bunu mümkünn kılmak için feda edilen tasarım oldu. Çoğu otomobil sever tarafından şimdiye kadar üretilmiş en çirkin Porsche modeli olarak görülüyor.

7. Honda Accord Crosstour

Honda Accord’un stillemesi aslında o kadar da kötü yapılmamış. Önden bakıldığında tamamen sıradan bir Honda gibi görünüyor. Yandan ve arkadan bakıldığında ise kasayaverilmiş değişik orantı, aracı neredeyse bakması güç kılıyor. Aracın arka tarafı adeta bir deve hörgücüne benzemekle beraber, aracın dengesiz ve kararsız gözükmesine neden oluyor.

8. Chevrolet SSR

SSR’ı oldukça beğenen bir kesim de olmasına rağmen, daha tutkulu ve detaycı otomobil tutkunlarının çoğunluğunun oldukça çirkin bulduğu bir araç. Belli bir geometrisi, tarzı yok ve tasarım hiç akıcı değil. Aşırı küçük ve saçma bir şekilde yerleştirilmiş yan aynaları ise cabası.

9. Fiat Multipla

Multipla, otomobil tarihinin üretilmiş en çirkin modelleri arasında görülüyor ve o kadar çirkin ki, bu düşüncenin subjektif olduğu bile tartışılır. Arabalardan birazcık anlayan birinin bu tasarımı beğenmesi neredeyse mümkün değil. Farların konumlanış şekli fazla garip ve aracın ön tasarımı ördek gagasına benziyor. Hem de sıradan bir ördeğe değil, çirkin ördek yavrusuna.

10. 2016 Toyota Mirai

Mirai, diğer araçlara kıyasla düşük karbon ayak izi ile emisyon ve verimlilik konusunda yoğun övgü toplamıştı. Önemli bir bilgi olarak Mirai, hidrojenle çalışıyor ve bu endüstri için çok önemli bir adımdı. Fakat maalesef “Geleceğin araçlarının çok çirkin olması.” akımının bir parçası. Aracın yalnızca far tasarımı bunu kanıtlar nitelikte sanırsam.

11. Nissan Juke

Juke, ilk tanıtıldığı zaman mantık sınırlarını zorlayan tasarımıyla gündeme oturmuştu. Toplulukta genellikle beğenilmeyen ayrık ön far tasarımına sahip olan model, bir kertekele ile sincabın karışımına benzetiliyor. Aracın her türden parlak renk pakedi ile sunulması ise işleri daha da yolundan çıkarttı.

12. Chrysler PT Cruiser

PT Cruiser, Chrysler’ın başarı yakalayan modellerinden bir tanesi fakat nedeni kimse tarafından bilinmiyor. Araç donanım özelliği olarak da yeterli olmamakla beraber, eski hot-rod araçları ve retro akımından etkilenilmiş fakat oldukça başarısız olunmuş bir tasarıma sahip.

13. Pontiac Aztec

Aztec, bahsettiğimiz Fiat Multipla ile beraber otomobil tarihinde üretilmiş en çirkin araba olma üzerine yarışan bir model. Şu arabaya bir bakın. İnanılmaz küçük tekerlekler, yüzeyin neredeyse yarısının plastik panellerle kaplı olması ve belki de görebileceğiniz en çirkin ön panel tasarımı. Bir arabanın bundan daha kötü tasarlanması zor olsa gerek.