Skoda’dan off-road özellikli pick-up

Skoda öğrencileri, MOUNTIAQ adını verdikleri off-road özellikli bir pick-up geliştirdi

Skoda'Meslek Yüksekokulu'nun toplam 35 öğrencisi off-road özellikleri ağır basan bir pick-up konsepti hazırladılar. Markanın SUV modeli kODIAQ baz alınarak geliştirilen MOUNTIAQadındaki konsept, iki kapılı gövdesi, Sunset Orange adındaki özel turuncu rengi, vinç donanımı, şnorkeli ve tavanındaki güçlü LED aydınlatmalarıyla dikkat çekici bir görünüme sahip.

5 metrelik bir uzunluk, 2 metreyi aşan genişlik ve 1.7 metre yükseklik sunan MOUNTIAQ, 2788 mm'lik bir dingil mesafesine ve 2450 kg'lik bir ağırlığa sahip. Gelişmiş arazi yetenekleri için yerden yüksekliği 29 cm'ye çıkarılan pick-up'ın iz genişliği de 3 cm arttırılmış. 17 inçlik Rockstar II jantlara giydirilen arazi lastikleri de aracın amacını ortaya koyuyor.

Kaputunun altında 190 beygir gücünde 2-litrelik TSI motora görev verilen MOUNTIAQ'ın hem ön hem de arka tasarımı güncel Skoda çizgilerine sahip. Alüminyum kaplamaya sahip yükleme alanında gizli kullanım alanlarına yer verilen pick-up'ın bu bölümünde ayrıca siyah renk barlar bulunuyor.