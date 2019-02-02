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Sıra dışı dört çeker

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Nissan tarafından daha önce sunulmuş olunan ve ne olduğu konusunda yeterli bilgi bulunmayan dört tekerlekli çekiş yani AWD kapasitesi bulunuyor

Sıra dışı dört çeker
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Gelenekselleşmiş Nissan yapısını yansıtan ve ağır hizmet tipi palet sistemi ile donatılmış olunan Nissan Altima-te AWD Concept modelinin tanıtımı 2019 Montreal Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirildi. Nissan tarafından daha önce sunulmuş olunan ve ne olduğu konusunda yeterli bilgi bulunmayan dört tekerlekli çekiş yani AWD kapasitesi bulunuyor. Bir kereye mahsus olarak uygulanan proje 2014 Nissan Altima AWD temeline dayanıyor ve otomobil sektöründe türünün tek örneği olarak tüketicinin karşısına çıkıyor. Araç karlı coğrafyalarda ‘Kar Canavarı’ olarak belirlenmiş olan bir lakaba sahip olurken, kaputunun altındaki güç ve özel tekerlek yapısıyla da bu ismin hakkını her koşulda veriyor.

İz ölçümlerine göre Nissan Altima-te AWD Concept modelinde standart versiyona göre fazladan uzunluk 1.220 milimetre, boy 750 milimetre ve 380 milimetre genişlik bulunuyor. Nissan Altima AWD, 2019 versiyonu dahilinde çok fazla hem şasi hem de gövde modifikasyonu barındırıyor. Özelikle de dış yüzeyindeki en dikkat çekici değişimlerin başında  ‘DOMİNATÖR’ için her tarafta 180 milimetre ölçülerinde ön ve arka çamurluklarda yer alıyor. Altima’ nın tipik Sedan tasarım yapısını ve dikkat çeken çizgilerini korumasını sağlarken, her ortamda dikkatleri üzerine toplayabilme etkisi oluşturuyor.

Bu özellikleri ile birlikte Nissan Altima-te AWD Concept modelinde işlevsel bir sürüşün yaratılabilmesi için, belirli bir araç sürüş yüksekliğinin oluşturulması gerektiği dikkate alınmış. MIA, aracın 80 milimetre kadar yükseltilmesi amacı ile gerekli olan bileşenlerin tasarım ve üretimini sağladı. Bu neden ile de araçta ön ve arka yük taşıyıcı şasisi 30 milimetre aşağıya doğru indirildi. Bununla birlikte süspansiyon bileşenleri 50 milimetre yükseltildi. Ayrıca süspansiyon geometrisi ile ilgili olarak da sürüş yüksekliğinin değişimiyle oluşan sapmaların dengeye kavuşturulabilmesi amacı ile en ideal kinematik bilgilerinin geri yüklemeye yönelik olarak düzenlenmesi için kullandı.

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