Şık station: Yeni Volvo V60

Volvo, orta boy premium station modelin V60'ı tanıttı. Markanın diğer yeni nesil modelleriyle benzer bir tasarım çizgisine sahip olan V60, belli ki hem pratik hem de yakışıklı olmayı başarabilen bir otomobil.

Tıpkı XC60, S90 ve XC90 gibi, Volvo Cars'ın Ölçeklenebilir Ürün Mimarisi (SPA) üzerine geliştirilen otomobilin, lüks bir iç tasarıma, artırılmış iç hacme, ileri bağlantı özelliklerine ve markanın en son sürücü destekleme ve güvenlik teknolojilerine sahip olduğu açıklanmakta.

Volvo Cars’ın otomotiv endüstrisinde bir ilk olarak, 2019 yılından itibaren tüm otomobillerini elektrikli hale getireceğini açıklamasına uygun olacak şekilde, V60’da iki adet hibrit motor opsiyonu bulunuyor: Yeni T6 Twin Engine AWD hibrit motor 340 bg güç üretirken, T8 Twin Engine AWD motor ise 390 bg'lik güç değeri ile daha fazla performans vaat ediyor. Otomobilin hibrit olmayan diğer motor seçenekleri arasında ise benzinli T5 ve T6 ile dizel D3 ve D4 motor seçenekleri yer alıyor.

Markanın 90 Serisi ve XC60 modellerinde yer alan ileri sürücü destek sistemleriyle donatılan V60'ın yollardaki en güvenli otomobillerden biri olacağı açıklanıyor. Otomatik frenleme teknolojisi kullanan City Safety, olası çarpışmalardan kaçınmak için algılama sistemleri kullanıyor ve sürücüye fren desteği sağlıyor. Sistem, ayrıca yayaları, bisikletlileri ve büyük hayvanları algılayan pazardaki tek sistem olarak tanınıyor. City Safety, dünyada bir ilk olarak karşıdan gelen çarpışmalardan kaçınmak için de otomatik frenleme özelliği sağlıyor.

Sürücüye, iyi işaretlenmiş yollarda 130km/s hıza kadar direksiyon, ivmelenme ve frenleme desteği sağlayan Pilot Assist System’in de köşelerde dönüş performansı geliştirilmiş. V60’da ayrıca Yoldan Çıkmayı Önleme, Karşı Şeritten Gelen Araçla Çarpışmadan Kaçınma ve diğer direksiyon destekleme sistemleri de yer alıyor. Opsiyonel olarak sunulan otomatik frenleme özelliğine sahip Kavşak Trafik Uyarısı ise şehir içindeki güvenliği daha da artırıyor.

Volvo Cars’ın bilgi ve eğlence sistemi Sensus, Apple CarPlay, Android ve 4G ile tam uyumlu ve sürücünün her zaman internet üzerinden bağlı olmasını sağlıyor. Sistem, otomobilin diğer fonksiyonları, navigasyon özelliği, bağlantı servisleri ve diğer eğlence uygulamalarıyla birlikte tablet benzeri dokunmatik bir ekran üzerinden kontrol ediliyor .