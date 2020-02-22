Seat’tan ateşli bir model: Cupra Leon

Volkswagen Grubu'nda kompakt model ailesindeki SEAT'ın yeni alt markası Cupra, ateşli Leon modelinin örtülerini kaldırdı

Volkswagen Grubu'nda kompakt model ailesindeki yenilik ilk önce VW Golf 8 ile başlamıştı. Ondan bir ay sonra dördüncü nesil Skoda Octavia tanıtıldı ve ardından ailenin İspanyol üyesi Seat Leon Mk4'ü gördük.

Golf 8 ve Octavia 4'ün performanslı versiyonlarının teaser'ları yayınlanırken SEAT'ın yeni alt markası Cupra, ateşli Leon modelinin örtülerini kaldırdı. Şu anda yalnızca Ateca modelini satan Cupra'nın ileride Formentor adlı crossover ile genişleyecek yelpazesindeki üçüncü model olan Cupra Leon, selefi SEAT Leon gibi hem hatchback, hem de Sportstourer adlı station wagon gövde tipiyle satılacak.

Eskiden farklı olarak ilk defa plug-in hibrit seçenek sunan Cupra Leon'un daha çevreci versiyonu tıpkı Golf 8 GTE'deki gibi 1.4 TSI turbo benzinli ünite ile elektrik motorunun kombinasyonundan beslenecek. Karma güç çıkışı 245 bg olan Cupra modelinin azami tork değeri 400 Nm.

Her iki gövde tipinde de sunulan elektrik destekli motor WLTP normlarına göre 60 km'ye kadar sıfır emisyonlu erişime imkân sağlayacak. Standart şarj aletleri ile 6 saatte doldurulan 13.0 kWh'lik batarya, Wallbox yardımı ile 3.5 saatte tamamen şarj edilebilecek.

Yelpazenin geri kalanında elektrik desteği yok. Cupra Leon ailesinin giriş versiyonu 2.0 TSI motordan tıpkı hibrit versiyon gibi 245 bg güç üretiyor ancak maksimum tork 370 Nm. Bu versiyon hem station wagon, hem de hatchback olarak alınabiliyor.

Bir üst basamakta ise yine her iki gövde tipiyle alınabilen, hibrit versiyon gibi 400 Nm ancak ondan yaklaşık 55 bg daha fazla (300 bg) üreten paket yer alıyor. Cupra, yine önden çekişli olan bu Leon'larda ekstra gücün yanı sıra direksiyon açılarını elden geçirmiş ve limitli kaydırmalı diferansiyele yer vermiş.

Bitti mi? Bitmedi. Sadece Cupra Leon Sportstourer'da sunulan dört çeker versiyon ise tork değerini 400 Nm'de tutsa da 310 bg ile yelpazenin en tepesine yerleşiyor. Daha düşük versiyonların 0-100 km/s ivmelenmeleri ve maksimum sürat değerleri açıklanmadı ancak 310 bg'lik station wagon için bu veriler sırasıyla yaklaşık 5 saniye ve 250 km/s.

Cupra Leon'ların hiçbirinde manuel şanzıman seçeneği yok ancak elektrik destekli modelde 6, diğer versiyonlarda 7 ileri kademeye sahip elektrik kontrollü (shift-by-wire) DSG şanzıman sunulacak.

Standart Leon'a göre yerden yüksekliği önde 25, arkada 20 mm azaltılan Cupra Leon, böylece daha alçak bir ağırlık merkezine sahip olacak. Bu da yol tutuşun daha iyi olmasını sağlayacak. 245 bg'lik giriş seviyesi modelde 18" olan jant çapı, plug-in hibrit versiyon ve üstünde 19" olacak. Cupra'yla özdeşleşen bakır tonuna boyanmış Brembo kaliperlere sahip fren sistemindeki disk boyutu ise 370 mm olarak açıklandı.