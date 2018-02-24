Seat’ın yeni SUV modeli Cupra Ateca

Seat’ın kompakt SUV araçları arasında ilk hızlı versiyon olma özelliği taşıyan ilk ürünü Cupra Ateca oldu

Seat, Cupra versiyonlarını artık özgür bıraktı. Cupra tek başına kalmasının ilk ürünü Cupra Ateca oldu. Bu araç Volkswagen Grubu içinde özel anlam ifade ediyor. Kompakt SUV araçları arasında ilk hızlı versiyon olma özelliği taşıyan Cupra Ateca’yı yakından tanıyalım.

Cupra Ateca, bir süredir Seat markasının gündeminde olan ve geçtiğimiz sene fotoğrafları sızdırılan en özel modellerinden birisiydi. Bu araç birçok Seat tutkununu heyecanlandırdı. Çünkü Cupra Ateca teknik özellikleri heyecan verici olacaktı. Beklenen tabi ki gerçekleşti. 2.0 TSi 300 ps 296 beygir güç üreten motorla gelen araçta 7 ileri DSG şanzıman ve bununla birleşen dört tekerden çekiş sistemi ortaya çok güzel işler çıkaracak ve çok can yakacak. Bu arada tork değeri açıklanmadı ama Leon Cupra’yı baz alacak olursak 380 nm torkluk değere sahiptir. Neyse performanstan devam edelim. Söz konusu SUV’nin açıklanan verilerine baktığımızda 0-100 km/s hızlanması 5.4 saniye olarak görünüyor ve maksimum hız ise 245 km/s. Bu veriler bir kompakt SUV için gayet yeterli.

Donanımlara baktığımızda Cupra Ateca‘yı dışta Cupra body kit, 18 inçlik jantlar, opsiyon 19 inçlik jantlar, brembo fren diskleri, dörtlü egzoz çıkışları öne çıkarırken iç mekanda alcantara kaplı kapı iç panelleri, deri direksiyon simidi, 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 2019 yılı ortasında sunulacak olan özel spor koltuklar önemli detaylar arasında öne çıkıyor. Bunun yanı sıra anahtarsız biniş ve çalıştırma sistemi, kablosuz şarj ünitesi, GSM sinyal güçlendirici, 360 derece çevresel görüş kamerası, adaptif süspansiyonlu dinamik şasi kontrolü, dijital gösterge paneli, park asistanı gibi özelliklerde sunuluyor.

Söz konusu Cupra olunca sürüş modlarının olmaması düşünülemezdi. Normal, Sport, Individual, Snow, Off-Road ve CUPRA olmak üzere altı farklı sürüş modu ile kontrol edilecek olan Cupra Ateca‘nın yollara çıkış tarihi olarak 2018 son çeyreği gösterildi. Kısaca şimdilik beklemedeyiz. İki litrelik hacmi ile ülkemizde fiyatı ne olur bilemem ama tahmin etmek gerekirse 250 bin TL’den aşağı olacağını sanmıyorum. Fiyatın netleşmesi için en az 9 ay kadar daha bekleyeceğiz. Gelişmeler olursa yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Sırada aracın fotoğrafları var.