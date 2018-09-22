SEAT Tarraco görücüye çıktı

SEAT'ın bir süredir test edilmekte olan yeni SUV modeli Tarraco kamuflajlarından kurtuldu

SEAT, üçüncü ve en büyük SUV modeli olan Tarraco'yu tanıttı. 5 ve 7 koltuk seçenekleriyle sunulacak olan otomobil önümüzdeki yılın başında Avrupa yollarında olacak. Türkiye pazarına ise 2020 yılının ilk çeyreğinde sunulması planlanan yeni model, Style ve Xcellence olmak üzere iki donanım seçeneğine sahip olacak. Tarraco, adını tarihi ve kültürel bir merkez olan Akdeniz şehri Tarragona’dan alıyor. Tarraco ismi sosyal medyada #SEATseekingName yarışmasının final aşamasına katılan 140 binden fazla kişinin oyuyla seçildi.

SEAT’ın Martorell tesislerinde tasarlanıp geliştirilen ve Wolfsburg’da üretilen yeni araç, firmanın SUV ürün atağında son aşamayı temsil ediyor ve yeni SEAT modellerinin gelecek tasarım dili hakkında bir ipucu veriyor. Volkswagen Grubu'nun MQB-A platformu üzerine geliştirilen Tarraco, boyutları itibariyle SEAT'ın yeni bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

4.735 mm uzunluğu ve 1.658 mm yüksekliği ile son derece geniş bir iç mekana sahip olduğu açıklanan Tarraco'nun, dinamizmi ve fonksiyonelliği tek bir araçta görmek isteyen sürücüler için tasarlandığı açıklanıyor. Aracın Dinamik Şasi Kontrolü'nün (DCC), sürücü koltuğunda sportif bir his yaratarak, farklı özellikte ve uzun mesafeli yollarda daha konforlu sürüş sunduğu iddia ediliyor. Bu sistem sayesinde sürücü istediği ayarı seçebiliyor veya sistemin aracı yol koşullarına ve sürüş tarzına otomatik olarak uyarlamasını tercih edebiliyor.

Tarraco’nun tüm motor seçeneklerinde turboşarj ve start-stop teknolojileri mevcut. Aracın benzinli ve dizel olmak üzere 150 bg ile 190 bg güç üreten motor seçenekleri bulunuyor. Benzinli motor seçenekleri; 150 bg güç üreten 6-ileri manuel şanzımanlı 1.5 litrelik TSI motor ve 190 bg güç üreten 7-ileri DSG şanzımanlı 2.0 litrelik TDI motordan oluşuyor. Dizel seçenekleri ise 2.0 litre hacme sahip 150 bg ve 190 bg motorlardan oluşuyor ve tüm 2.0 litre motor seçenekleri 4Drive sistemi ile sunuluyor. Yeni SEAT Tarraco’nun Türkiye’de ilk etapta, 1.5 litrelik TSI motor ve DSG otomatik şanzımanlı versiyonu ile sunulması planlanıyor.

Yeni SEAT Tarraco, gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip olacak. Şerit Takip Asistanı ve bisiklet/yaya algılama özelliğini içeren Ön Bölge Asistanı gibi iyi bilinen sistemler Avrupa’da standart olarak sunulurken; Kör Nokta Tespit Sistemi, Trafik İşareti Algılama, Trafik Sürüş Asistanı, ACC (Adaptif Hız Sabitleme Sistemi), Far Asistanı ve Acil Durum Asistanı, opsiyonel donanımlar arasında. SEAT için güvenliği bir üst seviyeye çıkaran Tarraco, Acil Çağrı, Çarpışma Öncesi Asistan ve Devrilme Algılama özelliklerini de içeriyor.

Yeni SEAT Tarraco’nun Koyu Kamuflaj, Oryx Beyaz, Reflex Gümüş, Atlantic Mavi, Indium Gri, Titanium Bej, Derin Siyah ve Urano Gri olmak üzere 8 renk seçeneğiyle sunulması planlanıyor.