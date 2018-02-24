Rolls-Royce'a “ Cullinan” geliyor

Rolls-Royce, üç yıl önce duyurduğu SUV aracının isminin ''Cullinan'' olacağını açıkladı

Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller yaptığı açıklamada, "Bu isim bizim sıradışı yeni aracımıza tıpatıp uyuyor. ''Cullinan'', kusursuz kalitesiyle, gerçek lüksün olasılıklarını yeniden kalibre eden varlığıyla fark yaratıyor. Tıpkı bugüne kadar bulunan en büyük ve en kusursuz elmas olan ''Cullinan'' elması gibi diğerlerinin üzerinde bir mükemmellik ile gün ışığına çıkıyor. 'Cullinan Elması'nın yaratılışına giren binlerce yılın epik süreçlerinden esinlendik. Aracın adı, yeni aracımızın birçok yönünü vaat ediyor ve bünyesinde barındırıyor.

En büyük baskılar karşısında dayanıklılık, sağlamlıktan bahsediyor. Nadir ve değerli olduğunu söylüyor. Saygıdeğer Charles Rolls'un öncü, maceracı ruhunu, Sir Henry Royce'un ise yenilikçi mühendislik ruhunu yansıtıyor. Elbette, dünyanin neresine giderse gitsin mutlak lüksü simgeliyor" dedi.



ELMAS GİBİ ROLLS-ROYCE CULLİNAN'DA BÜYÜLEYİCİ BİR YOLCULUK YAPIYOR

Rolls-Royce tasarımcıları, mühendisleri ve zanaatkarları, bu eşsiz aracı Afrika çöllerinden Kuzey kutbunun dondurucu buzullarına, İskoçya dağlarından Kuzey Amerika kanyonlarına kadar ''zahmetsiz heryere'' yolculuk yapabilmesi için tasarlıyor.