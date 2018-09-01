Renault'tan coupe formlu bir SUV

Renault, modaya uyarak yeni SUV modeli ARKANA'yı coupe çizgileriyle sunuyor

Alman markaların başını çektiği coupe formlu SUV modasına Renault da ayak uydurdu. Dünya prömiyeri 2018 Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen ARKANA, kompakt crossover segmentinde yer alıyor. Sedan zerafeti ve SUV sağlamlığının bileşimi ile müşterilerin yeni beklentilerini karşılamak için tasarlandığı açıklanan ARKANA, yerden yüksek gövdesi, geniş çamurlukları ve 19 inçlik lastikleri sayesinde hem her türlü arazide sürüş imkanı sunuyor hem de sağlam bir görünüm sunuyor. Yan krom detaylar ve panaromik cam tavan, bu yeni modelin şık ve yüksek orta hattını ve eğimli coupe tavan siluetini öne çıkarıyor.

ARKANA, 2019 yılında Rusya'dan başlamak üzere, Asya ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı ülkelerde üretilecek ve pazara sunulacak.

Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens Van den Acker, ‘’Kendine özgü bir Coupe Crossover olan ARKANA, Sedan zerafeti ile SUV’un güçlü duruşunun etkileyici bir bileşimi. Güçlü tasarım ve zerafeti ile Fransız dokunuşuna sahip bu modelde Renault’nun kendine özgü çizgilerini ortaya koyduk.’’ dedi.

Renault Grubu, Drive the Future stratejik planı kapsamında ürün gamını genişleterek 2022 yılında satış adedini 5 milyona çıkarmayı ve uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. ARKANA, bu hedefe giden yolda kilit bir rol oynayacak.

Renault Grubu, 2017 yılında Rusya’da gerçekleştirdiği 448 bin 270 satış adedi ile yüzde 28 pazar payına ulaştı ve Rusya pazarında yaklaşık 1/3 paya sahip oldu. Renault Grubu’nun iki numaralı pazarı olan Rusya'nın, planın sonunda grubun lider pazarı haline gelmesi öngörülüyor.

Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, ‘’Bu inovatif konsept, fikir olarak Rusya’da ortaya çıktı ve proje Renault Rusya yetkililerinin güçlü katkıları ile yürütüldü. Renault Grubu, ARKANA ile Drive the Future stratejik planının bir parçası olarak global büyüme hedefine daha da yaklaşarak Rusya’daki müşterilerin yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki birçok müşterilerin de taleplerini karşılayacak.’’ dedi.