Renault Megane da elektriklendi

Renault Megane, makyajla birlikte yeni teknolojilere ve bir plug-in hybrid versiyona kavuştu

Renault'nun kompakt sınıf modeli Mégane makyajlandı. Hem tasarım detaylarında hem de teknolojik donanımlarında yenilikler bulunan otomobil, ayrıca artık markanın E-TECH gamına dahil olan hibrit bir versiyon da sunuyor.

Makyajlı Megane'ın tasarımında en çok dikkat çeken yenilikler LED farlar ve yeni stop grafikleri olarak karşımıza çıkıyor. Ön ızgarası ve tamponları da elden geçirilen otomobilde ayrıca yeni renk seçenekleri de sunulmakta. Makyajla birlikte daha önce sunulan GT Line donanım paketinin yerini de artık R.S.Line versiyonu alıyor.

Pure Vision LED farlar ile daha iyi bir aydınlatma performansı sunan Megane'ın kabini ise artık daha teknolojik. 9.3 inçlik yeni multimedya ekranı ve 10.2 inçlik dijital gösterge paneli ile günümüz modasına ayak uyduran Megane'daki yeni nesil EASY LINK multimedya sisteminin daha iyi bir ergonomiye sahip olduğu ve daha işlevsel bir kullanım sunduğu açıklanmakta.

Makyajla birlikte Megane'a eklenen Otoyol ve Trafik Asistanı sayesinde Seviye 2 Otonom teknolojisine kavuşan otomobildeki en önemli teknolojik yenilik ise plug-in hibrit teknolojisi oluyor. Megane E-TECH'te bulunan ve tamamen Renault mühendisleri tarafından geliştirilen plug-in hibrit sistem; 1.6 litrelik dört silindirli benzinli motor, iki elektrlk motoru, yeni nesil multimode şanzıman, 9,8 kWh kapasiteli bir batarya paketi ve enerji yönetim sisteminden oluşuyor. 160 beygir gücündeki Megane E-TECH'in 135 km/s hıza kadar sadece elektrikli motorlarını kullanarak yol alabildiği açıklanıyor. WLTP test döngüsüne göre karma kullanımda 50 km'lik bir elektrikli sürüş menzili sunan otomobil, şehir içinde ise tam dolu bataryalarıyla 65 km'lik bir menzile ulaşabiliyor.

Renault E-TECH Plug-in teknolojisini Megane'ın Estate versiyonunda tanıtmış olsa da, bu teknoloji kısa bir süre içerisinde Megane Hatchback'te de kendine yer bulacak.