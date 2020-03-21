Renault'dan boyut değiştirebilen konsept: MORPHOZ

Çarpıcı özelliklerle donatılan MORPHOZ, geleceğin elektrikli ve otonom araçlarına ışık tutuyor

Renault, 2025 sonrasına yönelik kişisel ve paylaşılabilir elektrikli mobilite vizyonunu yansıtan MORPHOZ konseptinde sıra dışı özellikler sunuyor. Yeni modüler CMF-EV elektrik platformu sayesinde güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunan MORPHOZ, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntılaryla Renault’nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları taşıyor..

Renault MORPHOZ, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil. Dingil mesafesi ve arka bölümü uzayabilen otomobil böylece değişken bir iç hacim, bagaj ve sürüş dinamikleri sunuyor. Sürüş halindeyken bile indüksiyon yöntemi ile şarj edilebilen, %100 elektrikli uyarlanabilir bir crossover konsepti olan otomobil, 3. seviye otonom sürüş teknolojileriyle donatılmış. "Ellere ve Gözlere İhtiyaç Yok" olarak da bilinen bu seviye, izin verilen yollardaki otoyol sürüşleri veya sıkışık trafik gibi bazı tanımlanmış durumlarda sürücünün direksiyon başından ayrılabilmesine ve sürüş yetkisini tamamen araca verebilmesine imkan tanıyor. Araç önündeki araçla olan mesafeyi ayarlayabiliyor, virajlarda şeridini koruyabiliyor ve sıkış trafikte hareket edebiliyor.

Renault MORPHOZ “Şehir” versiyonu, 40 kWh akü kapasitesiyle, günlük kullanımlar için yeterli olan 400 km menzile sahip. Bu akü kapasitesi, kullanıcı ihtiyaçlarının %90'ından fazlasını karşılayacak belli bir esneklik de sunuyor. Daha uzun mesafeler söz konusu olduğunda ise MORPHOZ ek bir Seyahat Menzili Artırma akü paketiyle donatılabiliyor. Araç özel bir istasyonda “Seyahat” moduna dönüştürülüyor ve sadece birkaç saniye içinde otomobile 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzil 700 km’ye çıkıyor.

Renault MORPHOZ'un direksiyonunun ortasında sürüş ve güvenlik bilgilerini gösteren 10,2 inçlik bir ekran yer alıyor. Direksiyonun arkasında ise, gerçek bir gösterge paneli ve multimedya ekranı yokmuş gibi görünen bir gösterge paneli bulunuyor. Sürücünün ekranları kaldırmak istemesi halinde LIVINGSCREEN gösterge panelinin kolayca açılması sağlanıyor. Bu tekil geniş ekran, hem sürüş bilgilerini hem de multimedya sistemi bilgilerini görüntülüyor. LIVINGSCREEN paneli, manuel sürüş veya otonom sürüş modunda etkinleştirilebiliyor.

MORPHOZ'un yolcu bölmesi, yola bakması gereken sürücü hariç tüm yolcuların sohbet etmek veya ortak bir aktivite yapmak için yüz yüze bakacak biçimde oturabilmelerini sağlayan bir “Paylaşım” modu sunuyor. Tamamen simetrik ön yolcu koltuğu, arkaya bakacak içimde tam tur döndürülüyor. MORPHOZ “Şehir” modundan “Seyahat” moduna geçirilince, arka yolcu koltukları otomatik olarak geriye doğru hareket ediyor ve iç mekanda ek alan yaratılıyor. Bu sayede yolcular daha fazla bacak mesafesi elde ediyor.