Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE

Renault'nun pick-up modeli Alaskan'ın özel seri versiyonu Eylül ayında yollarla buluşacak

Renault, Eylül ayından itibaren öncelikli olarak İsviçre pazarında satışa sunulacak olan özel seri Alaskan ICE Edition modelini tanıttı. Buzul beyazı rengi ve kontrast oluşturan siyah ve kırmızı dış kaplamalarıyla dikkat çekici bir görünüm sunan Alaskan ICE Edition, depolama hacmini artıran ve taşınan yükü koruyan özel iki renkli açılır tavan ve siyah yan çubuklar ile sunuluyor. 18 inç siyah alüminyum jantlar, çamurluk çerçeveleri ve arazi lastikleri, modelin etkileyici ve güçlü tasarımını öne çıkarıyor. İç kısımda ise ses odaklamalı bir sistemle, 6 stereo odak hoparlör ile üstün ses kalitesi sağlandığı açıklanıyor.

Alaskan, geniş bir yükleme alanına (2,5m2), 1 tonun üzerinde taşıma kapasitesine, 3,5 tonluk bir çekiş gücüne ve güçlü arazi sürüş becerilerine sahip. İç kısımda 5 adet geniş ve konforlu oturma yeri mevcut.

Renault Alaskan yüksek yakıt verimliliğine sahip 2.3 litrelik Renault dCi motora sahip. Alaskan profesyonel müşterilerin özel beklentilerini karşılamak için Renault’nun Avrupa’daki etkinlik ve uzmanlığının (yaklaşık 9.000 adet satış noktası) yanı sıra, Renault Pro+ ağının gücünden (Avrupa’da yaklaşık 500 adet merkez) faydalanıyor. Alaskan, Eylül 2017’den bu yana Avrupa pazarında yerini alıyor.