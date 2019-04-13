banner255
Laktozsuz Süt Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Laktozsuz Süt Hakkında Bilmeniz Gerekenler
6 0
Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE
Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE
16 0
 
Gezi treni turlara çıkıyor
Gezi treni turlara çıkıyor
19 0
Hayvancı yoğun tempoda
Hayvancı yoğun tempoda
20 0
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
170 0
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
170 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
99 0
banner82

Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE

banner27

Renault'nun pick-up modeli Alaskan'ın özel seri versiyonu Eylül ayında yollarla buluşacak

banner262
Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE
banner267

 

Renault, Eylül ayından itibaren öncelikli olarak İsviçre pazarında satışa sunulacak olan özel seri Alaskan ICE Edition modelini tanıttı. Buzul beyazı rengi ve kontrast oluşturan siyah ve kırmızı dış kaplamalarıyla dikkat çekici bir görünüm sunan Alaskan ICE Edition, depolama hacmini artıran ve taşınan yükü koruyan özel iki renkli açılır tavan ve siyah yan çubuklar ile sunuluyor. 18 inç siyah alüminyum jantlar, çamurluk çerçeveleri ve arazi lastikleri, modelin etkileyici ve güçlü tasarımını öne çıkarıyor. İç kısımda ise ses odaklamalı bir sistemle, 6 stereo odak hoparlör ile üstün ses kalitesi sağlandığı açıklanıyor.

Alaskan, geniş bir yükleme alanına (2,5m2), 1 tonun üzerinde taşıma kapasitesine, 3,5 tonluk bir çekiş gücüne ve güçlü arazi sürüş becerilerine sahip. İç kısımda 5 adet geniş ve konforlu oturma yeri mevcut.

Renault Alaskan yüksek yakıt verimliliğine sahip 2.3 litrelik Renault dCi motora sahip. Alaskan profesyonel müşterilerin özel beklentilerini karşılamak için Renault’nun Avrupa’daki etkinlik ve uzmanlığının (yaklaşık 9.000 adet satış noktası) yanı sıra, Renault Pro+ ağının gücünden (Avrupa’da yaklaşık 500 adet merkez) faydalanıyor. Alaskan, Eylül 2017’den bu yana Avrupa pazarında yerini alıyor.                  

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.