Porsche’nin tamamen elektriklisi Taycan

Porsche, merakla beklenen ilk tamamen elektrikli spor otomobili Taycan’ı resmen tanıttı

Porsche, uzun süren bir geliştirme ve test programının ardından ilk tamamen elektrikli spor otomobili Taycan'ı tanıttı. Üç kıtada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen görkemli bir lansman ile gün ışığına çıkan Taycan, ilk etapta Turbo ve Turbo S olmak üzere iki farklı versiyonla tanıtıldı. Porsche'nin elektrikli otomobilinde Turbo ve Turbo S ibarelerini kullanmış olmasını ise biraz garipsedik diyebiliriz.

Taycan Turbo S ve Taycan Turbo, e-Performans serisinin en yeni modellerini ve Porsche’nin şu anda ürün gamında bulundurduğu en güçlü seri üretim modellerini temsil ediyor. Bu yılın ardından, daha düşük güce sahip dört çeker modelleri de piyasaya sunmaya hazırlanan Porsche, 2020 yılı sonunda ise Taycan Cross Turismo'yu model gamına eklemiş olacak. Porsche, 2022 yılına kadar elektromobilite alanında 6 milyar Euro'dan fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Porsche'nin elektrikli sporcusu heyecan verici performans verileri sunuyor. 560 kW (761 bg) güç üreten Turbo S, 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşırken, 500 kW (680 bg) gücündeki Taycan Turbo ise aynı hıza çıkmak için 3.2 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Her iki versiyon için de geçerli olmak üzere maksimum hız ise 260 km/s olarak açıklanmakta.

Taycan, elektrikli otomobiller için normal voltaj düzeyi olan 400 volt yerine 800 voltluk bir sistemle çalışan ilk tamamen elektrikli spor otomobil olma özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde, 5 dakikalık şarj ile 100 kilometrelik bir menzil kazanan Taycan’ın bataryasının yüzde 5’ten yüzde 80 şarj seviyesine ulaşması için hesaplanan süre ise yaklaşık 22.5 dakika olarak veriliyor. Taycan Turbo tam dolu bataryalarla 450 km menzil sunarken, Turbo S'in menzili ise 412 km olarak açıklanıyor.

Taycan, biri ön aks diğeri ise arka aks üzerinde bulunan iki elektrikli motora sahip. Bu da aracı dört tekerlekten çekişli hale getiriyor. Arka aksa monte edilen iki vitesli şanzıman ise Porsche tarafından geliştirilen bir inovasyon olarak karşımıza çıkıyor. Şanzımandaki ilk vites, Taycan modeline kalkış anında daha fazla ivmelenme sağlarken, ikinci vites ise yüksek verimlilik ve yüksek güç rezervleri için kullanılıyor.

Taycan'ın şasisi de bir Porsche'den beklenen çevikliği sunmak üzere tasarlanmış. Porsche 4D-Şasi Kontrol sistemi, tüm şasi sistemlerini gerçek zamanlı olarak analiz ve senkronize ediyor. Ayrıca tüm modellerde olduğu gibi Taycan'da da, PASM (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi) ve Porsche Tork Yönlendirme Plus'ın (PTV Plus) dahil olduğu Porsche Dinamik Şasi Kontrol (PDCC Sport) sistemleri bulunuyor. Otomobilin bir diğer önemli özelliği de enerji geri kazanım sistemi olarak gösteriliyor. Sürüş testleri gündelik sürüşte gerçekleşen frenlemenin yaklaşık yüzde 90'ının yalnızca elektrikli motorlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini ve fren sisteminin ise etkinleştirilmediğini göstermekte. Otomobilde ayrıca "Range", "Normal", "Sport" ve "Sport Plus" olmak üzere dört farklı sürüş modu ve kişiselleştirilebilen "Individual" seçeneği bulunuyor.

YENİLİKÇİ KABİN TASARIMI

Taycan'ın kabinindeki sade tasarım yeni bir dönemin başladığını vurguluyor. 16,8 inçlik bir ekrandan oluşan yenilikçi gösterge paneli, Porsche'nin tipik özelliği olan yuvarlak hatlara sahip. 10,9 inçlik merkezi bilgi ve eğlence ekranı ile opsiyonel olarak sunulan yolcu ekranı da, tek parçadan oluşan siyah cam bir panel görünümünde tasarlanmış. Fiziksel kumandaların sayısı ciddi şekilde azaltılarak tüm kullanıcı arayüzleri Taycan için tamamen yenilenmiş. Bunun yerine, kontroller dokunmatik kullanım veya sesli komuta cevap verecek şekilde akıllı ve sezgisel hale getirilmiş.

Taycan'la, Porsche ilk kez derinin hiç kullanılmadığı bir iç tasarım sunuyor. Yenilikçi geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen iç mekan elektrikli spor otomobile özgü sürdürülebilir konsepte uygun şekilde tasarlanmış. Taycan'da ayrıca, önde 81, arkada 366 litre kapasite sunan iki adet bagaj bölmesi yer alıyor.