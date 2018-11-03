Porsche Panamera'da GTS sportifliği

Porsche, Panamera model gamına iki yeni versiyon ekledi. Markanın diğer modellerinde de yer verdiği GTS logoları, artık Panamera ve Panamera Sport Turismo'da da kendine yer buluyor. GTS logolu Panamera'lar 4-litrelik çift turboşarjlı V8 motora, üç odalı havalı süspansiyon gibi dinamik şasi sistemlerine, versiyona özgü tasarım unsurlarına ve donanımlara sahip. Siyah renkli dış ayrıntıların ve iç mekanda geniş Alkantara yüzeylerin standart olarak yer aldığı Sport Design paketi de bu donanımlar arasında bulunuyor.

Yeni Panamera GTS modellerinde görev yapan, 460 bg güç ve 620 Nm tork üreten 4-litrelik V8 motorun, standart spor egzoz sistemiyle birlikte çarpıcı bir ses ve sürüş deneyimi sunduğu açıklanıyor. Benzin parçacık filtresine sahip olan ve bir önceki modele göre 20 bg daha fazla güç ve 100 Nm daha fazla tork üreten çift turboşarjlı motor, 8-ileri çift kavramalı PDK şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte sunuluyor. Bu kombinasyon Sport Chrono paketiyle birlikte Panamera GTS ve Panamera GTS Sport Turismo’yu 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.1 saniyede ulaştırıyor. Bu iki yeni modelin maksimum hızları ise sırasıyla 292 ve 289 km/s olarak verilmekte.

Otomobillerde standart olarak yer alan üç hava odası teknolojisiyle donatılmış adaptif havalı süspansiyonların, esnek kontrol ve optimum yaylanma oranı sağladığı açıklanmakta. GTS versiyonlarındaki spor şasi gövdeyi zemine 10 mm yakınlaştırılırken, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) sistemi de daha da sportif bir performans için modifiye edilmiş. Önde 390, arkada ise 365 milimetrelik geniş fren diskleri ise GTS'in fren performansını iddialı hale getiriyor.

Yeni Panamera GTS modellerinin temel donanım paketi, önceki versiyonlara kıyasla önemli oranda iyileştirilmiş. Sport Design paketi kapsamında yer alan yeni siyah ön ızgara, arka tarafta alttaki siyah kaplama ve diğer koyu renk ayrıntılar, otomobillere daha sportif bir görünüm kazandırıyor. GTS modellerinde 20 inçlik Panamera Design jantlar standart olarak geliyor. İç mekanda ise siyah alkantara ve anodize alüminyum ayrıntılar dikkat çekiyor. Isıtmalı ve alkantara kaplı spor direksiyon ile geniş bir yelpazedeki dijital hizmete erişim sağlayan Connect Plus modülü de GTS'lerin standart özellikleri arasında yer alıyor. Opsiyonel GTS paketini tercih eden sürücüler ise otomobillerini motor devri göstergesi, özel tasarım dikişler ve Carmine Kırmızısı veya Crayon gibi kontrast yaratan renklerdeki GTS logoları ile kişiselleştirme imkanı buluyorlar.

İkinci nesil Panamera’da yer alan yeniliklerin tümü, yeni GTS modellerinde de bulunuyor. Bunlar arasında Porsche Advanced Cockpit, adaptif hız kontrollü Porsche InnoDrive gibi sürüş asistanı sistemleri ve opsiyonel arka akstan yönlendirme gibi özellikler yer alıyor. GTS ayrıca tüm Panamera serisinde ilk kez olarak head-up display'e sahip. Sürücü tarafından kişiselleştirilebilen bu sistem, istenen tüm bilgileri doğrudan sürücünün görüş açısına, renkli bir şekilde yansıtıyor.

İLK PANAMERA GTS SPORT TURİSMO

Porsche’nin geleneksel kullanımıyla, GTS kısaltması, Gran Turismo Sport’u ifade ediyor. Porsche’nin yolda kullanıma uygun ilk spor otomobili olan 904 Carrera GTS, 1963 yılında piyasaya sürüldüğünde, yarışlar için geliştirilen teknolojileri caddelere taşımıştı. Onu takip eden 924 GTS ve 928 GTS ise, 1980’ler ve 1990’lar boyunca bu konseptin yaygınlaşmasına önayak oldu. 2007’de GTS, Carrera GTS ile geri dönüşünü kutladı. Bunu 2011 yılında, başta yalnızca spor sedan versiyonuyla piyasaya çıkan Panamera GTS’in ilk nesli takip etti. Bugün ise yeni Panamera GTS, Sports Turismo versiyonuna kavuşuyor. Geniş bagaj kapısı, yere yakın bagaj eşiği, daha da genişletilen bagaj hacmi ve 4+1 koltuk kapasitesiyle, 2017 modelini temel alan yeni GTS versiyonu, üst düzey performansın yanı sıra, gündelik kullanımda en yüksek standartları sunuyor.