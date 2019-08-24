Porsche'nin Türkçe isimli otomobili TAYCAN sınırlarını zorluyor

Porsche'nin TAYCAN ismiyle piyasaya çıkaracağı elektrikli otomobili İtalya'nın Nardo kentinde yer alan yüksek hız pistinde dayanıklılık testine girdi.

Porsche, son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapan firmalardan biri.

Firma, bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan ilk olarak Mission E adıyla tanıtılan elektrikli otomobil modelinin 'TAYCAN' adıyla piyasaya çıkacağı duyurmuştu.

24 SAATTE 3 BİN 425 KİLOMETRE

4 Eylül'de yapılacak dünya prömiyeri öncesi İtalya'da çıktığı yüksek hız pistinde 24 saat içinde 3 bin 425 kilometre yol yapmayı başardı.

Taycan, 195 ile 215 kilometre hızları arasında test edildi.

Taycan, pistte 195 ila 215 km/sa arasında bir hızda test edildi. Hava sıcaklığının 42, pist sıcaklığının ise 54 dereceyi gördüğü test ile Taycan piyasaya sürülmeden önce uzun mesafedeki performansını bir kez daha kanıtlamış oldu. Dayanıklılık testi, Taycan'ın hızlı şarj molaları ve pilot değişimleri için verdiği aralar haricinde kesintisiz gerçekleştirildi.

ALTI PORSCHE TEST PİLOTU YER ALDI

Testte altı Porsche test pilotu yer aldı. Dayanıklılık testi ile sıcak hava testinin bir parçası olarak kalite güvencesi testi de yapıldı.

Taycan Ürün Gamı Başkan Yardımcısı Stefan Weckbach, "Nardò'da elde edilen sonuç eşsiz 800 volt teknolojisinin ve yüksek olgunluk seviyesinin avantajlarını gözler önüne seriyor. Yıl sonunda piyasaya sürülmeden önce Taycan, dünya çapında altı milyon kilometreden fazla yol kat etmiş olacak" dedi.

İKİNCİ TÜRKÇE İSİM

Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen Group'un Touran’dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu.

Firma Türkçe isimli otomobili için oldukça dikkat çeken bir açıklama yaptı ve Taycan sahiplerine (ABD'de) 3 yıl boyunca ücretsiz şarj hizmeti sunulacağını duyurdu.

800 VOLT SİSTEMİ

Taycan 800 voltluk bir sistemle çalışan tamamen elektrikli ilk otomobil. 919 Hybrid'in Le Mans 24 Saat Yarışını üç kere üst üste kazanmasını sağlayan bu teknoloji şimdi seri üretime geçiş yapıyor. 800 volt teknolojisi istikrarlı yüksek performansı mümkün kılıyor, şarj süresini kısaltıyor ve kablo ağırlığı ile paketleme boşluğunu azaltıyor.

PORSCHE TAYCAN'IN (MİSSİON E) ÖZELLİKLERİ NELER?

Firma Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmıştı.

İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...

Aracın tork değeri hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Porsche Taycan, toplam sistem performansı ile 440 kW yani 600 beygir güç üretebiliyor.

Porsche, kullanıcıları en güçlü motor ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkartacak.

Otomobilin elektrikli güç aktarma mekanizması kısa aralıklarla birkaç kez hızlanıldığında dahi tam motor gücüne ulaşılabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca Taycan, Temmuz ayının sonunda seri üretim öncesi 0 km/sa'ten 200 km/sa'e üst üste 26 kez çıkmayı başardı. Zamanlı sürüşlerde elde edilen ortalama hızlanma süresi 10 saniyenin altındaydı. En hızlı ve en yavaş hızlanmalar arasındaki fark sadece 0,8 saniyeydi.

Maksimum hızının 250 km/s olacağı belirtilen Taycan, 800 voltluk özel şarj sistemiyle 20 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabilecek.

TAYCAN'ın tek şarjla sürücüsüne sunduğu maksimum menzil ise 500 kilometre.

Spor otomobil özellikleri ile donatılan model 4 kapılı olmasıyla da dikkat çekiyor.