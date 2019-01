Porsche Macan S makyajlandı

Yeni Macan S, selefinden 14 bg daha fazla güç ve yeni şasisi ile daha fazla konfor vaat ediyor

Porsche Macan'ın S logolu güçlü versiyonu yenilendi. Makyajlı Macan S, daha güçlü bir motora, konfor seviyesini arttıran elden geçirilmiş bir şasiye ve yeni bir görünüme sahip. Macan S'in 3.0 litrelik V6 turbo benzinli motorunun gücü 14 bg artşla 354 bg'ye ulaşmış. Opsiyonel Sport Chrono Paketi ile donatıldığında 0’dan 100 km/s hıza, bir önceki modele göre 0,1 saniye daha düşük bir sürece, 5,1 saniyede ulaşan Macan S'in maksimum hızı ise 254 km/s olarak veriliyor.

Macan’ın şasisi de farklı genişlikteki lastikler ve dört tekerlekten çekişli Porsche Traction Management (PTM) sistemi ile elden geçirilmiş. Ön akstaki çelik parçalar alüminyumdan yapılmış amortisör bağlantı çatalı ile değiştirilmiş. Eskiye göre daha sağlam olan yeni hafif alaşım tasarımın, daha keskin bir yol tutuş ve daha iyi bir sürüş konforu sunduğu açıklanıyor. Daha önce olduğu gibi Macan S'de Porsche Active Stability Management (Porsche Aktif Stabilite Yönetimi, PASM), yanal yatmaya karşı pistonlar ve yeni şok emici hidroliklerle optimize edilmiş yüksekliği ayarlanabilir havalı süspansiyonlar ve Porsche Tork Yönlendirme PTV Plus, isteğe bağlı olarak alınabilecek.

Yeni Macan'ın frenlerindeki değişikliği sürücülerin en çok pedal hissiyatında fark edecekleri belirtiliyor. Yeni pedal, önceki çelik olandan yaklaşık 300 gram daha hafif ve fren merkez silindirine daha kısa bir çubuk ile bağlanıyor. Yeni Macan S'in daha sportif yaklaşımı ön fren disklerine de yansıtılmış. Disklerin çapları 10 mm, kalınlıkları ise 2 mm artırılarak 360 mm ve 36 mm'ye çıkarılmış. Yeni Macan S isteğe bağlı olarak Porsche Seramik Kompozit Fren Sistemi ile de alınabiliyor.

Yenilenen Macan S, son nesil Macan model serisindeki bütün yenilikleri içeriyor. Bu yenilikler arasında aracın arkasındaki LED ışık şeridi ve tamamen ağ bağlantılı, 10,9 inçlik dokunmatik ekranıyla Porsche Communication Management sistemi bulunuyor. Standart olarak LED farların bulunduğu Macan S’de isteğe bağlı olarak Porsche Dinamik Far Sistemi Plus, PDLS Plus sistemiyle de ışık dağılımı uyarlanabilir şekilde kontrol edilebiliyor.

Opsiyonel olarak sunulan GT spor direksiyon ile Macan S'in sportif iç tasarımı güçlendirilmiş. Direksiyona entegre mod kumandası ise Sport Response düğmesiyle birlikte isteğe bağlı Sports Chrono Paketine dahil. Daha fazla konfor için Yoğun Trafik Asistanı, ısıtmalı ön cam ve standart olarak bulunan ince parçacık hava filtresiyle beraber çalışarak otomobilin içindeki havanın kalitesini artıran iyonlaştırıcı seçenekleri de isteğe bağlı olarak seçilebiliyor.