Porsche Macan'a GTS dopingi

Porsche, Macan model gamını GTS logolu sportif bir versiyonla tamamlıyor

Porsche’nin Macan modeli en güçlü ve sportif versiyonuna kavuştu. GTS model uzantısıyla sunulan sportif versiyon, siyah tasarım detayları, yeni ön ve arka tamponları ve marşpiyeleri ile diğer Macan modellerinden ayrışıyor. Macan GTS'in güçlü tasarımını tamamlayan 20 inçlik RS Spyder Design jantlar da standart olarak sunulmakta.

Macan GTS'in kabini de tıraşlanmış alüminyum, Alkantara ve deri döşeme ile daha sportif bir ambiyansa sahip. Yeni nesil sürüş destek teknolojileri, yeni multimedya birimi ve BOSE ses sistemi ise GTS'in donanım yönünün de kuvvetli olduğunu gösteriyor

GTS'in uzun motor kaputunun altında 2.9 litrelik V6 biturbo motor görev yapıyor. 380 bg güç değeri sunan Macan GTS, önceki modelden 20 bg daha güçlü. Maksimum tork da 20 Nm tork artışla 520 Nm’ye ulaşmış. Yeni çift kavramalı PDK şanzıman ve isteğe bağlı olarak alınabilen Sport Chrono paketi ile Macan GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 261 km/s olarak veriliyor.

Macan'ın Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) de GTS'e özel olarak ayarlanmış. Sürüş dinamizmi arttırılmak için otomobilin şasisi 15 milimetre alçaltılırken, adaptif havalı süspansiyon ise Macan GTS'in 10 milimetre daha alçaltılmasına imkan tanıyor. GTS logolu Macan'ın frenleri de güçlendirilmiş. Standart fren diskleri önde 360 milimetre, arkada ise 330 milimetre çapında sunulurken, opsiyonel olarak Porsche Seramik Kompozit Fren (PCCB) veya Porsche Yüzey Kaplamalı Frenler (PSCB) de seçenekler arasında yer alıyor.

Yeni Macan GTS'in Türkiye satış fiyatları henüz belli değil. Ancak otomobilin Almanya pazarında vergiler dahil 77.880 Euro’luk başlangıç fiyatı olduğunu söyleyebiliriz.