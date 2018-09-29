Porsche dizel araç üretmeyecek

Porsche, gelecekteki model gamında dizel motorlu otomobillere yer vermeyecek

2022 yılına kadar elektrikli mobilite alanına 6 milyar Euro’dan fazla yatırım yapmayı planlayan Porsche'nin geleceğinde dizel motorlu otomobillere yer olmayacak. Bu kararın alınmasında; Avrupa’da satılan Panamera modellerinin yüzde 63’ünün hibrit motora sahip olmasının ve 2017 yılında dünya çapındaki Porsche satışlarında dizel otomobillerin payının sadece yüzde 12 seviyesinde kalması etkili oldu.

Porsche AG CEO’su Oliver Blume, bu kararı şöyle açıkladı: “Porsche, dizeli bir canavar gibi göstermeyi amaçlamıyor. Dizel önemli bir motor teknolojisi ve öyle kalmayı da sürdürecek. Ancak, dizelin yardımcı bir rol oynadığı spor otomobil üreticisi olarak, gelecekteki otomobil modellerimiz arasında dizele yer vermek istemediğimize karar verdik. Ancak, mevcut dizel müşterilerimize bizden bekledikleri profesyonel hizmetleri sunmayı sürdüreceğiz.”

Gelecek yıl, Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili olan Taycan tanıtılacak. Bu model, nötr CO2 yöntemlerle üretiliyor ve Avrupa’nın dört bir yanında kurulan yüksek performanslı bir şarj altyapısı ile çevre dostu bir şekilde yeşil enerjiden faydalanıyor. 2025 yılına dek Porsche’nin ürettiği her iki otomobilden biri ya hibrit ya da tümüyle elektrikli olacak. Spor otomobil üreticisi ayrıca içten yanmalı motorları daha verimli kılmak yönündeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Blume, “Ortak hedefimiz, teknolojik gelişmeler üzerine lider bir marka olmaktır. Bu nedenle marka imajımızı güçlendirmek ve geleceğin geleceğin mobilite ihtiyacına yönelik aktivitelerimize tutarlılıkla odaklanmak istiyoruz. ” diye konuştu.