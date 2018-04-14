Porsche'den blockchain teknolojisi

Porsche blockchain teknolojisini bir otomobilde test eden ilk otomobil üreticisi oldu

Porsche otomobil dünyasında bir ilke imza atarak, kripto para birimlerinde kullanılan blockchain uygulamalarını otomobilleri üzerinde test etmeye başladı. Otomobilin doğrudan blockchain zincirinin bir parçası halini almasıyla, doğrudan çevrimdışı bağlantı, yani bir sunucu kullanmaksızın otomobile bağlanmak mümkün olacak.

Bu uygulama ile otomobili açıp kapatma işleminin, önceki yönteme kıyasla altı kat daha hızlı olacağı ve sadece 1.6 saniye süreceği açıklanıyor. Ayrıca bu süreçte tüm faaliyetlerin blockchain üzerinde kaydedilerek, dışarıdan müdahaleye kapalı bir şekilde, uygulama üzerinden takip edilebileceği belirtiliyor. Bu bağlamda otomobile dijital ve güvenli bir şekilde erişim izni verilmesi ve otomobil sahibinin verilen izinleri dilediği zaman görüntülemesi mümkün olacak.

Porsche aynı zamanda blockchain teknolojisini temel alan yeni iş modelleri üzerinde de çalışıyor. Denetlenebilir veri dosyalama sayesinde, işlenecek bilgiler dağıtılmış bir blockchain üzerinde yerel olarak şifreleniyor. Kullanıcı, kendi kontrolündeki bu verileri nasıl kullanılacağına duruma göre karar verebilecek. Tüm veri hareketleri blockchain üzerinde kayıt altına alındığından, verilerin silinmesi ihtimaline karşı da şeffaflık sağlanmış olacak. Bu bağlamda geleceğin otonom sürüş sistemlerinin de yeni fonksiyonlar kazanması muhtemel görünüyor. Örneğin bu sayede yerel olarak toplanan ve otonom sürüşü geliştiren veriler, güvenli bir şekilde diğer araçlarla paylaşılabilecek ve müşteriler, korumalı bir şekilde paylaşılan sürüş verilerinden yararlanabiecekler.

Bu teknolojinin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirten Porsche Finans Stratejisti Oliver Döring, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Blockchain, daha hızlı ve güvenli veri transferine imkan tanıyor. Bu sayede otomobillerini şarj ederken, park ederken veya bir kuryeye araçları için geçici bir erişim izni verirken müşterilerimizin içi rahat olacak. Bu yenilikçi teknolojiyi, müşterilerimiz için doğrudan fayda sağlayacak bir biçime sokuyoruz.”