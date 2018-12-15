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Porsche 911 elektriklenecek

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Porsche'nin mühendislik ekibinde yer alan August Achleitner'e göre hibrit bir 911 uzak sayılmaz

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Porsche 911 elektriklenecek
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Porsche yeni 911'i kısa bir süre önce gün ışığına çıkardı. İlk etapta gücü ve performansı arttırılan Carrera S versiyonlarıyla tanıtılan 911, 992 kodlu yeni neslinde hibrit bir seçenek sunmayacak gibi görünüyor. Ancak Porsche'nin mühendislik ekibinden August Achleitner, evo dergisine yaptığı açıklamalarda geleceğin hibrit 911'i ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Yeni 911'in üretim sürecinde hibrit entegrasyonunu da hesaba kattıklarını dile getiren Achleitner, bu nesilde olmasa da bir sonraki nesilde hibrit teknolojili bir 911 sunacaklarını belirtiyor. Hibrit seçeneğin ertelenmesinin sebebi ise mevcut batarya teknolojilerinin kendilerinin beklentilerini karşılayamaması olarak açıklıyor.

Bunun yanında August Achleitner tamamen elektrikli bir 911 fikrine de uzak sayılmaz. Porsche Taycan'ı kullandıktan sonra elektrikli 911 fikrine sıcak bakmaya başladığını belirten Achleitner, böyle bir otomobilin ise ancak 15 yıl sonra üretileceğini söylüyor.

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