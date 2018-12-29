Pick-up'ların gladyatörü

Jeep'in yepyeni pick-up modeli Gladiator, Wrangler Rubicon'un yeteneklerine sahip

Jeep, yepyeni pick-up modeli Gladiator’ü tanıttı. Off-road yetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan modüler karoser özellikleri, yüksek seviyedeki asfalt ve off-road sürüş dinamikleri ve 80’den fazla güvenlik donanımıyla dikkat çeken Gladiator, çok yönlü kullanıma izin veren büyük yükleme alanında 725 kg taşıma ve 3,5 tona kadar da çekme kapasitesi sunuyor.

Geleneksel Jeep tasarımına sadık, özgün hatları ile Wrangler’a olan bağlılığını gözler önüne seren Gladiator’de Jeep tasarımcılarının, markanın imzası niteliğindeki efsanevi yedili ızgarayı, daha aerodinamik olması için geriye doğru kaydırdığı ve daha geniş kullandığı görülüyor.

Jeep Gladiator’ün iç mekânı geleneksel tasarımı ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor. Geleneksel yatay konumlu dik konsol mimarisi sportif ve modern tasarım detaylarıyla tamamlanıyor. Dördüncü nesil Uconnect’e ait dokunmatik ekran, kokpiti domine ediyor; hızlı açılış, hassas dokunmatik ekran ve yüksek çözünürlüklü görüntü gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir ara yüz sunan Uconnect’in 7,0 inç veya 8,4 inçlik versiyonları Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile akıllı telefon entegrasyonu sunuyor.

Gladiator’de, 285 bg güce sahip 3.6 litrelik V6 Pentastar benzinli motor seçeneğinde 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik şanzımana yer verilirken, 260 bg gücündeki 3,0 litrelik EcoDiesel V6 dizel motor seçeneğinde ise 8-ileri otomatik şanzıman kullanılıyor. Her iki versiyonda da çok gelişmiş bir 4x4 sistemine yer verilmiş. Command-Trac ve Rock-Track 4x4 sistemleri, üçüncü nesil Dana 44 akslar, Tru-Lock elektrikli ön ve arka kilitleri, Trac-Loc sınırlı kaydırmalı diferansiyel kilidi ile engel tanımaz bir kimliğe sahip olan Gladiator, 76 cm derinliğe kadar sulardan geçebiliyor.

Jeep Markası Kuzey Amerika Başkanı Tim Kuniskis yeni model ile ilgili olarak, "Tartışmasız gerçek bir pikap olan ve Jeep olduğu anında fark edilen yepyeni Gladiator, her türlü yol macerası için en üst düzey araç. Dünyanın her yerindeki Jeep müşterilerimizden ve pikap sevdalılarından, bu eşsiz araca büyük bir talep var. Sağlam ve güvenilir Jeep pikaplarının zengin ve gurur verici mirasından doğan Gladiator, kendisini bugüne kadarki en kabiliyetli pikap yapan dayanıklılığı, çok yönlülüğü ve işlevselliği bir araya getiriyor" yorumunda bulunuyor.