Özok Hyundai Tucson ve Kona lansmanını gerçekleştirdi

Özok Group firmalarından Özok Hyundai, Haspolat’taki Plaza’da dün Hyundai Tucson ve Kona araçların basın lansmanını gerçekleştirdi

Özok Group firmalarından Özok Hyundai, Haspolat’taki Plaza’da 19 Aralık 2018 tarihinde Hyundai Tucson ve Kona araçların basın lansmanını gerçekleştirdi. Çarşamba günü saat 16.00 da başlayan lansmana, KKTC 3.Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu, Hyundai Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, Özok Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özok, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Özok, Hyundai Türkiye Bölge Satış Müdürü Ümit Koran Çelik, Hyundai Türkiye Bölge Servis Müdürü Cem Bodur ve çok sayıda politikacı ile basın ve davetliler katıldı.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Özok Hyundai Genel Müdürü Kemal Saygınsoy yaptığı konuşmada;

“Özok Otomotiv 1979’da tek kat galeri olarak başladığı hizmetine 2015 yılından beri 6000 m2 kapalı alanda, Avrupa standartlarında bir tesis inşa ederek yoluna devam etmektedir. Hyundai Özok, satış ve satış sonrası, sigorta, ikinci el, klasik araçların bulunduğu prestij showroom’uyla ve sosyal tesisleriyle Kıbrıs halkına Avrupa standartlarında hizmet sunmaktadır.

Özok Hyundai organizasyonu, gerek satış gerek satış sonrası müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla hizmet vermektedir. Özok Hyundai güvenilirliği ile Kıbrıs’taki kurumsal firmaların, rent-a-car’ların ve araç tutkunlarının tercih ettiği bir firma olmuştur. Bu motivasyonla Özok Hyundai müşterilerine daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına devam etmektedir.

Hyundai Assan ile birlikte yapılan uzun çalışmalar sonucunda Hyundai Tucson ve Kona modellerimizi Türkiye ile aynı anda satışa sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Lansmanı yapılan araçlardan, Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat çekiyor. Öndeki değişim ile sportifliğini zinde tutan otomobil, arka tarafta da benzer yeniliklere imzasını atıyor. Köşeleri yumuşatılan arka farlara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da değişen diğer parçalar. Ayrıca, yeni tip 19 inç jantlar ile hareket eden otomobil son derece ilgi çekiyor.

Yeni Tucson, gelişmiş güvenlik özellikleri ve wireless kablosuz şarj sistemi dahil olmak üzere yeni iç mekanıyla da öne çıkıyor. Havalandırma ızgaralarının tasarımı değiştirilirken üzerine eklenen krom kaplamalarla da daha şık bir görünüm elde edilmiş. Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplanarak daha modern ve daha kaliteli bir his sunmaktadır.

Euro NCAP (5 Yıldız) ve IIHS (Top Safety Pick Plus) gibi çarpışma testlerinden en üst seviye sonuçları alarak ne denli güvenli olduğunu kanıtlayan Hyundai Tucson, makyajlı versiyonuyla da bu geleneğini devam ettiriyor. Tucson, 360 derece kamera sistemi sayesinde artık park ve en dar alanlardaki manevralarda üst düzey konfor sunmuş oluyor. Aracın dört bir yanındaki kameralar sayesinde en sıkışık alanlarda bile rahatlıkla park imkanı sunuyor.

Hyundai KONA, cesur ve fütüristik bir tasarıma, premium özelliklere ve en son güvenlik teknolojilerine sahip gerçek bir SUV.

Hyundai’nin yeni aile kimliği olan basamaklı tip ızgarayı benimseyen KONA’nın ön yüzü oldukça etkileyici ve güçlü. Çoklu ön far grubu ve LED gündüz sürüş farları ön bölümdeki görsel etkiyi artırıyor. Çoklu Ön Far Grubu, zarif ve keskin şekillerle kendinden emin bir duruş sergilerken aynı zamanda araca yenilikçi bir görünüm kazandırıyor. Cesur ön ve arka tasarımı sayesinde otomobil, beklenilenden daha geniş bir duruş sergiliyor. Tamamen yeni olan KONA'nın tasarımı, sıra dışı ve kaslı hatlardan oluşuyor. Geniş duruşu desteklemek adına üstündeki farklı kontrastlı çamurluk dizaynıyla karakterize edilen KONA, şık tavan barlarıyla da sportif ve maceracı ruhunu zirveye taşıyor. Aracın arka kısmındaki spoylerde yer alan LED arka lambası da görsel olarak tasarıma yardımcı oluyor.

Hyundai KONA, tanıtılmasının üzerinden çok geçmemesine rağmen birçok ülkede Yılın Tasarımı ödülünü kazandı. Fakat KONA’nın tasarımı açısından aldığı en önemli ödüller ise IF Design ve Red Dot Design ödülleriydi. Ayrıca Hyundai KONA, Euro Ncap çarpışma testlerinden de beş yıldız alarak güvenliğini kanıtlamış oldu.

Akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için de çok yüksek seviyede bağlantı özellikleriyle donatılan Hyundai KONA, isteğe bağlı sekiz inçlik bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile destekleniyor. KONA'daki bir diğer ilgi çekici özellik ise Display Audio. Araç içindekiler, akıllı telefonlarının içeriğini Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla sistemin ekranına aktarabiliyor. Bu özellik sayesinde telefonun dahili navigasyon özellikleri kullanıp telefon görüşmeleri yapılabiliyor, mesajlar dikte edilebiliyor veya en sevilen müzikler çalınabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliğiyle de akıllı telefonlar için son derece pratik bir kullanım imkanı sunuluyor.

Özok Hyundai Genel Müdürü ardından Özok Group Genel Koordinatör Vekili Edip Güven yaptığı konuşmada;

"1930’larda dede Mehmet Özok’la başlayan mobilya üretim süreci günümüz Kıbrıs’ında mobilyadan otoya, akaryakıttan gıdaya, inşaattan konaklama hizmetleri ve Eğitim sektörüne kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Özok Group şirketleri olarak yoluna devam etmektedir.

4 kuşaktır devam eden ve edecek olan bu üretim ve hizmet anlayışının altında yatan en büyük motivasyon yaşadığımız ülkenin yani adamızın ilerlemesine katkı sağlamanın yanı sıra kendi süreçlerimizi de yeniden ve yeniden geliştirme sevdasıdır.

Mobilya üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Özok Ailesi 1979’da şirketleşerek kurumsal yapılanmanın da temelini atmıştır. Giderek markalaşan Özok adı, kendi üretiminin yanında uluslararası markaları da bünyesine katarak, Kıbrıs’ta Özok Group güvencesinde pek çok değerli markayı barındırmış, bu markaları adamızda gururla temsil etmiştir ve etmeye devam edecektir.

Özok markası onu temsil eden grup şirketleriyle, yöneticileri ve tüm emek verenleriyle “aile” felsefesi ve “müşteri memnuniyeti” ilkesiyle kurumsal anlamda 39 yıldır ülkemize hizmet vermektedir. Faaliyet gösterdiği her alanda, Kıbrıs halkının ihtiyaçları doğrultusunda en doğru çözümleri sunan, hiçbir yatırımdan kaçınmayan bir anlayışla Özok her zaman “ilklerin firması” olmuştur.

Bütün başarılarımız, kolektif bir yapılanmanın, hedef ve ilkelerimizi doğru belirlemenin ürünü olarak kendini göstermektedir. En üst yöneticimizden başlayarak sorumluluk bilinci, disiplin ve firma bağlılığı tüm birimlerimizde eksiksiz bir şekilde kendini gösterir. Firma içinde ve dışında grubu temsil eden Özok emekçileri sadece çalıştıkları bir kurum olarak değil bir aile olarak gördükleri bu yuvayı en iyi şekilde temsil ederler. Kendilerine buradan teşekkür etmeyi borç bilirim” diyerek konuşmasını tamamladı.

Son olarak KKTC 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’da kısa bir konuşma yaparak Özok ailesini kutladı.

Geceye Hyundai Tucson ve Kona araçların açılış ve tanıtımı damgasını vurdu.