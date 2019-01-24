Özok Group, Hyundai Tudcon ve Kona ile iddialı

Özok Group satış ekibi, “2019 yılına bomba gibi geliyoruz” mesajı verdi ve yeni Hyundai Tucson ile Kona marka araçların her noktasıyla mükemmel olduğuna dikkat çekti

Otomotiv sektöründe emin adımlarla ilerleyen Özok Group, Hyundai Tucson markası Haspolat’taki tesisinde markasına yakışır bir hizmet vererek, satış ve satış sonrasında hizmetlerine devam ediyor.

Satış ekibi “2019 yılına “Bomba gibi geliyoruz” ifadesini kullanarak, yeni gelen, Hyundai Tucson ve Kona araçlarını sergilerken pozitif enerjileriyle dikkatleri çekti.

Hyundai satış ekibi, bu yıl içerisinde Özok Group’un yine müşterilerine güzel sürprizler yapacaklarını dile getirirken, yeni Tucson ve Kona modellerini bekleyen Hyundai müşterilerine araçların tesislerinde yer almaya başlandığının müjdesini de veridiler .

Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat çekiyor. Öndeki değişim ile sportifliğini zinde tutan otomobil, arka tarafta da benzer yeniliklere imzasını atıyor. Köşeleri yumuşatılan arka farlara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da değişen diğer parçalar. Ayrıca, yeni tip 19 inç jantlar ile hareket eden otomobil son derece ilgi çekiyor.

Yeni Tucson, gelişmiş güvenlik özellikleri ve wireless kablosuz şarj sistemi dahil olmak üzere yeni iç mekanıyla da öne çıkıyor. Havalandırma ızgaralarının tasarımı değiştirilirken üzerine eklenen krom kaplamalarla da daha şık bir görünüm elde edilmiş. Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplanarak daha modern ve daha kaliteli bir his sunuyor.

Euro NCAP (5 Yıldız) ve IIHS (Top Safety Pick Plus) gibi çarpışma testlerinden en üst seviye sonuçları alarak ne denli güvenli olduğunu kanıtlayan Hyundai Tucson, makyajlı versiyonuyla da bu geleneğini devam ettiriyor. Tucson, 360 derece kamera sistemi sayesinde artık park ve en dar alanlardaki manevralarda üst düzey konfor sunmuş oluyor. Aracın dört bir yanındaki kameralar sayesinde en sıkışık alanlarda bile rahatlıkla park imkanı sunuyor.

Hyundai KONA, cesur ve fütüristik bir tasarıma, premium özelliklere ve en son güvenlik teknolojilerine sahip gerçek bir SUV.

KONA

Hyundai’nin yeni aile kimliği olan basamaklı tip ızgarayı benimseyen KONA’nın ön yüzü oldukça etkileyici ve güçlü. Çoklu ön far grubu ve LED gündüz sürüş farları ön bölümdeki görsel etkiyi artırıyor. Çoklu Ön Far Grubu, zarif ve keskin şekillerle kendinden emin bir duruş sergilerken aynı zamanda araca yenilikçi bir görünüm kazandırıyor. Cesur ön ve arka tasarımı sayesinde otomobil, beklenilenden daha geniş bir duruş sergiliyor. Tamamen yeni olan KONA'nın tasarımı, sıra dışı ve kaslı hatlardan oluşuyor. Geniş duruşu desteklemek adına üstündeki farklı kontrastlı çamurluk dizaynıyla karakterize edilen KONA, şık tavan barlarıyla da sportif ve maceracı ruhunu zirveye taşıyor. Aracın arka kısmındaki spoylerde yer alan LED arka lambası da görsel olarak tasarıma yardımcı oluyor.

Hyundai KONA, tanıtılmasının üzerinden çok geçmemesine rağmen birçok ülkede Yılın Tasarımı ödülünü kazandı. Fakat KONA’nın tasarımı açısından aldığı en önemli ödüller ise IF Design ve Red Dot Design ödülleriydi. Ayrıca Hyundai KONA, Euro Ncap çarpışma testlerinden de beş yıldız alarak güvenliğini kanıtlamış oldu.

Akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için de çok yüksek seviyede bağlantı özellikleriyle donatılan Hyundai KONA, isteğe bağlı sekiz inçlik bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile destekleniyor. KONA'daki bir diğer ilgi çekici özellik ise Display Audio. Araç içindekiler, akıllı telefonlarının içeriğini Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla sistemin ekranına aktarabiliyor. Bu özellik sayesinde telefonun dahili navigasyon özellikleri kullanıp telefon görüşmeleri yapılabiliyor, mesajlar dikte edilebiliyor veya en sevilen müzikler çalınabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliğiyle de akıllı telefonlar için son derece pratik bir kullanım imkanı sunuluyor.