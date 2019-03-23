Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji

Volvo, trafik kazalarının önlenmesi ve sürüş güvenliğini sağlanması amacıyla dikkati dağılmış ya da alkollü sürücülerin araç içerisindeki kamera ve sensörlerle izleneceği bir teknolojiyi 2020 itibarıyla devreye almaya hazırlanıyor

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, 2020 yılında 180 km/saat üzerine çıkılmasını engelleyen hız sınırlayıcının ardından sürücülere dönük bir sınırlamaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Volvo, araç içlerine yerleştireceği kamera ve sensörlerle dikkati dağılmış ya da sarhoş sürücülere otomatik olarak müdahale edilmesini sağlayacak bir teknoloji kullanmayı planlıyor.

Sürücüye uyarı sinyali gönderecek olan teknoloji, direksiyondaki kişinin sinyale yanıt vermemesi durumunda aracın hızını otomatik olarak düşürebilecek, hızını kesebilecek hatta park durumuna geçirebilecek. Bunun yanı sıra Volvo'nun çağrı merkezi de uyarılarak gerekirse sürücüyle temasa geçilebilecek ve yardım gönderilebilecek. Kamera ve sensörler ise sürüş boyunca bazı faktörleri takip ederek önlemleri devreye alacak.

Araç sürücüsünün gözlerini kapatması, yol yerine farklı yönlere bakması, yavaşlayan reaksiyon zamanı, sık şerit değişimleri ve direksiyon hareketlerinden veri akışının uzun süreli kesilmesi takip edilecek faktörlerden bazıları olarak belirtildi.

2020 yılından itibaren tüm Volvo araçlarına entegre edilmesinin öngörüldüğü teknolojinin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, söz konusu kamera ve sensör teknolojisi bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Takip sisteminin ve sürekli izleniyor olmanın sürüşte rahatsızlık yaratıp yaratmayacağı başta olmak üzere önlemlerin araç hakimiyetine ve trafik akışına dönük bir takım tehlikelere neden olabileceği de belirtiliyor.

Volvo, endişelerin farkında olduğunun altını çizerek yaptığı basın açıklamasında, otomobil üreticileriyle istişare başlatmak istediğini söyledi