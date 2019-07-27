Ortadan motorlu ilk Corvette görücüye çıktı

Chevrolet Corvette, sekizinci neslinde ortadan motorlu bir otomobile dönüştü

Amerikan otomotiv endüstrisinin en şöhretli otomobillerinden biri olan Chevrolet Corvette, sekizinci neslinde Avrupalı rakiplerinden ilham alan bambaşka bir otomobil olarak karşımıza çıktı. Geçmişte devasa motorunu ön aksında taşıyan otomobil, artık ortadan motorlu bir mimariye sahip. Bu yeni motor yerleşimi sayesinde C8 Stingray, Ferrari ve McLaren gibi Avrupalı süpersporlara yakın proporsiyonlara ve daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir ağırlık dağılımına kavuşmuş.

Yeni Corvette'te motorun koltukların hemen gerisine alınmış olması, kokpitin 42 cm ileriye taşınmasını ve motor kaputunun kısalmasını sağlamış. Bu yeni görünümün Corvette tutkunlarının pek hoşuna gitmeyeceği ise bir gerçek. Sert çizgilere ve belirgin kat izlerine sahip olan Corvette'in tasarımında Avrupalı modelleri hatırlatan detaylar bulunuyor.

Dikey tasarlanan klima kontrolleri, sürücüye dönük konsol yerleşimi ve garip formlu direksiyon simidiyle ilgi çekici bir kabin tasarımı sunan Corvette, dijital gösterge paneli ve tamamen sürücüye dönük yerleştirilen dokunmatik multimedya ekranıyla eskisinden çok daha teknolojik görünüyor. Otomobilde sunulan GT2 paketi ise kabine spor koltuklar ve karbon fiber detaylar eklemekte. Eskisinden daha ferah bir kabine sahip olduğu açıklanan Corvette'in bagaj hacmi ise ön ve arkadaki bölümlerin toplamında 357 litre olarak veriliyor.

Corvette C8 Stingray'in koltuklarının gerisinde 6.2 litrelik LT2 V8 motor görev yapıyor. 495 bg güç ve 637 Nm tork verileri sunan bu ünite, 8-ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş. Gücünü arka tekerleklerine aktaran C8 Stingray'in giriş seviyesi Corvette'ler arasında en iyi 0-96 km/s performansına imza attığı açıklanıyor. Değiştirilen direksiyon oranı ise dinamik karakteri güçlendiren bir detay olarak gösteriliyor.