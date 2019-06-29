Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı

PSA çatısında yer alan Opel, uzun süredir beklenen süpermini modeli Corsa'yı nihayet tanıttı. İlk önce elektrikli versiyon Corsa-e'yi sergileyen Alman üretici, F kodlu jenerasyonun içten yanmalı motor taşıyan seçeneklerini de görücüye çıkardı

Tasarım olarak Corsa-e ile çok farkı olmayan Corsa F, yeni jenerasyonunda benzinli ve dizel motorlardan da beslenecek. Giriş seviyesinde 75 bg güç üreten, turbo desteği görmeyen 1.2 PureTech ünite yer alıyor.

Atmosferik ünite yalnızca 5 ileri manuel şanzımanla eşlenecek. Düşük güç ve basit vites kutusu kafanızı karıştırmasın, bu Corsa'nın özelliği sürücü hariç sadece 980 kg gelmesi!

Diğer motor seçeneklerine baktığımızda ise yine 1.2 litre hacimli PureTech benzinli ünitenin turbo desteği gören türevlerini görüyoruz. 110 bg, 205 Nm ve 130 bg, 230 Nm çıkış sunan ikilide EAT8 adlı tam otomatik 8 ileri vites kutusu sunuluyor. Düşük güçlü 1.2 turboda standart şanzıman seçeneği ise 6 ileri manuel. 130 bg'lik modelin 0-100 km/s ivmelenmesi de etkileyici - 8.7 sn.

Tutumluluk odaklı tek Corsa modeli EV versiyonu değil. Yenilenen Alman hatchback'in dizel versiyonu 1.5 litre hacimli turbo motorundan 102 bg güç, 250 Nm tork üretecek.

Sektörde bir ilke imza atan Opel, Astra ve Insignia modellerinden tanıdığımız LED matrix ön far sistemini küçük kompakt hatch'i Corsa'da da sunacak. Opsiyon listesinde yer alan bu adaptif farların her birinde 8 LED eleman yer alacak. Öne yerleştirilen kameradan yararlanan aydınlatma grubu karşıdan gelen sürücülerin gözünü almamak adına ışık şiddetini ayarlayabilecek.

Selefi ile aşağı yukarı aynı boyutlarda olan Corsa F'in uzunluğu 4.06 metre. Tavan çizgisini 48 mm alçaltan Opel mühendisleri bunu baş mesafesinden çalmadan başarmışlar. Peki nasıl? Öndeki yolcuların oturma pozisyonlarını 28 mm aşağıya çekerek.

Yeni Opel Corsa Edition, Elegance ve GS Line paketleriyle satılacak. İleri aşamada performans odaklı GSi ve OPC versiyonlarını da görmeyi bekliyoruz.