Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50

Nissan, GT-R’ın 50. yılına özel versiyonunu tanıttı. GT-R50 by Italdesign adıyla tanıtılan model, NISSAN'ın en yeni GT-R NISMO modelini temel alıyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan GT-R50, İngiltere’de düzenlenen Goodwood Hız Festivali'nde sahneye çıktı

Nissan’ın GT3 sınıfındaki fabrika yarış pilotları Lucas Ordóñez ve Alex Buncombe, GT-R50 by Italdesign‘ı ilk kez piste çıkaran isimler oldu.

GT-R50, yeni etkileyici tasarımı, iç ve dış hatlarıyla dikkat çekerken sunduğu performans ile de öne çıkıyor. Standart versiyona göre 120 bg daha güçlü olan son derece yüksek performanslı bir güç paketi dışında söz konusu performansı yola etkin bir şekilde aktaracak güçlendirilmiş şasi ve aktarma organları yeni görünümü tamamlıyor.

Motor kaputu üzerindeki güç olukları, iyice gerilmiş olan LED farlar, alçaltılmış bir tavan çizgisi ve ön tekerleklerin arkasındaki "samuray bıçağı" şeklindeki hava çıkışları karakteristik tasarım detayları olarak öne çıkıyor. İki adet dikme üzerine monte edilen heybetli ayarlanabilir arka spoyler genel görünümü destekliyor.

Nissan GT-R50 by Italdesign, kabin içerisinde de modern, yüksek performanslı safkan bir sporcuyu yansıtıyor. Orta konsol, gösterge paneli ve kapı döşemeleri boyunca iki farklı karbon fiber yüzey uzanıyor. Koltuklarda siyah Alcantara® ve ince siyah İtalyan deri bir arada kullanılıyor. Altın renkli detaylar dış tasarımdaki uygulamayı iç mekana yansıtıyor.

Nissan'ın köklü GT3 yarış deneyiminden yararlanan NISMO ekibi tarafından el yapımı olarak üretilen 3,8 litre hacimli V6 VR38DETT motor bu özel otomobil içindaha da geliştirilmiş. Motor 720 bg güç ve 780 Nm tork değerleri sunuyor. Elden geçirilen Bilstein marka süspansiyon sistemi ve güçlendirilen Brembo imzalı fren sistemi ise artan gücü dizginlemeye yardımcı oluyor.