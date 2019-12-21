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Nissan, SUV atağında

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Avrupa pazarındaki satışları gerileyen NISSAN, SUV gamını yenilemeye hazırlanıyor

Nissan, SUV atağında

Ülkemizde en çok satan kompakt SUV markası unvanını Peugeot'ya kaptıran NISSAN'ın satışları Avrupa'da da geriliyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nin verilerine göre; eskimeye başlayan SUV model gamı sebebiyle markanın 2019'un ilk 10 ayında Avrupa Birliği ülkelerindeki satış adetleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'e yakın bir oranda geriledi. 

NISSAN, SUV segmentindeki satış adetlerini yeniden artırmak için 1.5 yıl içerisinde tüm SUV modellerini yenilemiş olacak. Yeni Juke modelini kısa süre önce tanıtan markanın, Qashqai ve X-Trail'in yeni nesillerini de önümüzdeki yıl tanıtması bekleniyor. Bununla birlikte markanın yeni SUV tasarım çizgisi de şekillenmeye başladı. Bir süre önce tanıtılan IMQ konsepti markanın yeni kompakt SUV tasarımı hakkında fikir verirken, bir diğer konsept çalışması olan Ariya ise özellikle ön tasarımıyla geleceğin NISSAN SUV'larına ışık tutuyor.

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