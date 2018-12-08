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Nissan Murano’nun üçüncü nesil aracı görücüye çıktı

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Nissan ailesinin ülkemizde satışta olmayan SUV modellerinden Murano, makyajlı yüzüyle yoluna devam ediyor. 2019 yeni Nissan Murano, görsel anlamda bir takım değişimlerle üçüncü nesliyle satışa devam edecek.

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Nissan Murano’nun üçüncü nesil aracı görücüye çıktı
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Nissan Murano, 2003 yılında Z50 koduyla Nissan FF-L koduyla yollara çıktı. Ağırlıklı olarak Japonya ve ABD için satışta olan araç, 2009 yılında Z51 kodlu ikinci nesline kavuştu. Cabrio versiyonunu da bu nesilde üreten Japon firma 2015 yılında Z52 kodlu üçüncü jenerasyonun gelmesiyle araç daha teknolojik ve sportif görünüme kavuştu. 4 yıla yakın serüven sonrası makyajlı 2019 Nissan Murano geçtiğimiz günlerde tanıtıldı.

NELER DEĞİŞTİ?
Dış tasarımda ön kaput, ön far yapısı, ızgara, tampon tamamen güncellenirken arka alanda ledli stop grubu bariz şekilde değişimin kendisini oluşturmuş. Yaşam alanında ise yok denecek kadar küçük değişimler yapılmış. Örnek verecek olursak ön kısımda USB giriş yerleri değişmiş. Bunun dışında kokpit kısmı makyaj öncesi versiyondan farklı değil.

3.5 litre V6 DOHC atmosferik benzinli motora sahip olan araç 260 beygir güç üretiyor ve önden çekiş ya da dört tekerden çekiş sistem seçeneğiyle alınabiliyor. Makyajlı 2019 Yeni Nissan Murano donanımlarına baktığımızda ise ABD’de S, SV, SL ve Platinum paketlerine sahip olup 8.0 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, 11 hoparlörlü ses sistemi, panoramik sunroof, 3D navigasyon sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği gibi özelliklerle geliyor.

2019 Nissan Murano hakkında aktaracaklarım bu kadar. Ülkemizde satışı olmadığı için daha fazla detaya girmeden fotoğraflara geçiyorum.

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