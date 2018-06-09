Nissan LEAF üstünü açtı

Nissan, LEAF’in üstü açık versiyonu olan LEAF Open Car'ı Tokyo'da lanse etti

Nissan, %100 elektrikli modeli LEAF’in 2010 yılından bu yana Japonya’daki 100 bin adetlik satış performansını kutlamak için LEAF Open Car’ı hazırladı. Tokyo’da düzenlenen Sıfır Emisyonlu Toplum Forumunda tanıtılan araç, markanın elektrikli araç vizyonunun bir parçası olarak ortaya çıktı. LEAF Open Car için şu anda bir üretim planı ise bulunmamakta.

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olan LEAF, 2010 yılından bu yana tüm dünyada ise 320 binden fazla satıldı. Satış performansı her geçen gün artan LEAF, daha önce New York Auto Show öncesinde düzenlenen ‘Dünyanın En İyi Otomobilleri’ ödüllerinde ‘Dünyanın En Çevreci Otomobili’ seçilmiş; Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP’ten de 5 yıldız almıştı.

Ekim 2017'de lanse edilen yeni nesil LEAF; e-Pedal, ProPILOT sürüş destek sistemi ve ProPILOT Park gibi gelişmiş Nissan Intelligent Mobility teknolojileri ve gelişmiş menziliyle de öne çıkıyor.