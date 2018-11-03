NEXO'ya Euro NCAP'den 5 yıldız

Hyundai NEXO, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk Fuel Cell teknolojili otomobil oldu

Hyundai, 2018 yılında piyasaya sunduğu ikinci nesil hidrojen yakıt hücreli elektrikli modeli NEXO FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) ile Euro NCAP çarpışma testlerinden en yüksek skor olan beş yıldız ile ayrıldı. Euro NCAP, tüm değerlendirmelerde aktif ve pasif güvenlik donanımlarına da puan veriyor. Gövde yapısı kadar SmartSense güvenlik donanımlarının da NEXO'nun başarısında pay sahibi olduğu açıklanıyor.

Hyundai modelleri, SmartSense adı verilen güvenlik donanımlarıyla üretiliyor. Özellikle, “Yaya Tespit ve İleri Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)”, Euro NCAP'de sıkı bir şekilde test edilmiş. Bu sistemler, sürücülerin acil durumlara karşı uyarılması ve gerektiğinde otomatik olarak frenlenmesi gibi birçok gelişmiş aktif güvenlik özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ön radar ve kamera sensörlerini kullanarak üç farklı kademede çalışan FCA, sürücüyü görsel ve akustik olarak uyarırken, ayrıca çarpma tehlikesi seviyesine göre freni kontrol ediyor. Sistem, çarpışmayı önlemek veya çarpışma kaçınılmaz olduğunda hasarı en aza indirmek için maksimum fren gücü uyguluyor.

Şeritte Kalma Yardımcısı da Euro NCAP testlerinde beş yıldız için önemli bir rol oynadı. Aracın şeritte hizalı durmasını sağlayan bu sistem, herhangi bir güvensiz hareket durumunda sürücüyü görsel ve sesli olarak uyarıyor.