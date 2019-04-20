New York Otomobil Fuarı’nın gözdeleri SUV’lar

New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda bu yıl Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac ve Lincoln'den gelen yeni SUV'lar da görücüye çıkacak

Dünya otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını 119. kez ziyaretçilere açtı.

Fuar, Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 19-28 Nisan tarihlerinde gezilebilecek.

Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıkacağı fuarda, bu sene de elektrikli otomobillerin ve SUV araçların fuarın gözdesi olacağı belirtildi.

Geçen yıl ABD piyasasında en popüler otomobil olan Toyota RAV 4’un yanısıra bu yıl fuarda Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac ve Lincoln'den gelen yeni SUV'lerin de görücüye çıkacağı ifade edildi.

Lincoln Corsair

Subaru Outback

Nissan GT-R Italdesign 50th

Merceds-Benz GLS

Mullen Qiantu K50

Cadillac CT-5