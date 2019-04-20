banner255
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
11 0
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
103 0
 
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
35 0
19 0
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
41 0
177 0
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
470 0
banner82

New York Otomobil Fuarı’nın gözdeleri SUV’lar

banner27

New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda bu yıl Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac ve Lincoln'den gelen yeni SUV'lar da görücüye çıkacak

banner262
New York Otomobil Fuarı’nın gözdeleri SUV’lar
banner267

 

Dünya otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını 119. kez ziyaretçilere açtı. 

Fuar, Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 19-28 Nisan tarihlerinde gezilebilecek.

Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıkacağı fuarda, bu sene de elektrikli otomobillerin ve SUV araçların fuarın gözdesi olacağı belirtildi.

Geçen yıl ABD piyasasında en popüler otomobil olan Toyota RAV 4’un yanısıra bu yıl fuarda Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac ve Lincoln'den gelen yeni SUV'lerin de görücüye çıkacağı ifade edildi.

Lincoln Corsair

Subaru Outback

Nissan GT-R Italdesign 50th

Merceds-Benz GLS

Mullen Qiantu K50

Cadillac CT-5

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.