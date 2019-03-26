Namık Kemal Meydanı klasik otomobillerle renklendi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından düzenlenen “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi”ne katılan klasikler, Namık Kemal Meydanı’nda sergilendi

Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Pekur Ltd. ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından düzenlenen “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi”ne katılan klasik arabalar önceki gün Namık Kemal Meydanı’nda sergilendi.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2019 yılı sezon faaliyetlerinin ilki olan etkinlik için 105 araçlık konvoy ile Lefkoşa’dan Mağusa’ya hareket eden klasik araçlar, Namık Kemal meydanına halkın ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Toplam 141 klasik aracın sergilendiği meydana nostalji dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Lefkoşa Surlariçi’nde risk altındaki çocuklara yönelik düzenlediği projede yer alan 30 çocuğumuz da gezinin en önemli konukları arasındaydı.

İsmail Arter konuşmasında, klasik severleri selamlayarak “Mağusa’ya hoşgeldiniz… Geçen yıl olduğu gibi bu sene de meydanı doldurup taşırdınız” dedi. Başkan Arter, bu tür etkinliklere her zaman destek verdiklerini, klasik severleri yeniden Gazimağusa’da görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Klasik araçların tutku olduğunu ve herkese nostalji yaşattığını belirten Arter, turizme ve Mağusa’nın tanıtımına katkı sağlayan her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.