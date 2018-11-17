Mitsubishi L200 yenilendi

Japon devi Mitsubishi'nin en çok satan ikinci modeli yenilendi. Yeni Mitsubishi L200 Perşembe günü Tayland'da resmen tanıtıldı

Bu yıl 40. yıldönümünü kutlayan yeni Mitsubishi L200, Mitsubishi Motors'un Tayland'daki üretici ve distribütörü Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd. (MMTh) tarafından Laem Chabang Fabrikası'nda üretiliyor. Dünyada 150 ülkede satılacak olan yeni L200 için markanın satış hedefi ilk yılında 180 bin adet.

YENİ MITSUBISHI L200'ÜN ÖZELLİKLERİ

Arazide iyileştirilmiş performansa yönelik 4WD sistemi ve yeni dönem aktif güvenlik ve sürüş asistanları yeni modelin dikkat çeken yenilikleri.

Aracın ön kısmı, Mitsubishi Motors'un yeni nesil "Dynamic Shield" ön tasarım konseptinin son halini ifade ediyor.

Yeni Mitsubishi L200 4WD modellerinde, her tür yol koşulu için optimum çekiş ve idare özellikleri sağlayan Super-Select 4WD veya farklı yol yüzeyleri için sürüş modları arasında geçişi sadeleştiren Easy-Select 4WD bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre yeni sürüş modlarının eklenmesi ile her iki 4WD sistemi de gelişmiş arazi performansı sağlıyor.

YENİ ARAZİ MODU

Hem Super-Select hem de Easy-Select 4WD sisteminde, GRAVEL, MUD/SNOW, SAND ve ROCK (sadece 4LLc'de) modlarında yeni bir Arazi Modu kullanılıyor.

Arazi Modu'na geçildiğinde, bu mod, patinajı düzenlemek ve hem tüm arazi performansını hem de çamur ve karda kendi kendine kurtulma performansını maksimize etmek için motor gücünü, güç aktarımını ve frenlemeyi kendiliğinden kontrol ediyor.

Sürücünün dik veya kaygan yokuşlardan daha güvenli ve daha emniyetli şekilde inmesine imkan vermek için, araç hızı da elektronik olarak kontrol ediliyor.