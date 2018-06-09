Mitsubishi Eclipse Cross'a tasarım ödülü

Eclipse Cross ve GT-PHEV Concept, Good Design ödüllerine layık görüldü

Mitsubishi Motors’un yeni modeli Eclipse Cross ve GT-PHEV konsept otomobili, The Chicago Athenaeum uzmanları tarafından GOOD DESIGNTM ödüllerine layık görüldü.

GOOD DESIGNTM ödülleri, Tasarımda Mükemmeliyet ve Tasarımda İnovasyona verilen en eski ve en prestijli Global Ödül Programı olma özelliğini taşıyor. Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen ödüller, çağdaş tasarım konusunda bilinci artırmayı ve hem ürünleri hem de tasarım ve imalatta sektör liderlerini onurlandırmayı hedefliyor.

Mitsubishi Motors’un geçtiğimiz üç yıl boyunca konsept XR PHEV II, konsept eX ve konsept GT-PHEV otomobillerinde sergilediği gösterişli ve otantik görsel kimliğin oluşturduğu yeni global tasarım stratejisi, Eclipse Cross’a uygulandı. Dinamik hatlara ve atletik çizgilere sahip Eclipse Cross’ta, Mitsubishi Motors’un yeni görsel kimliği “Dynamic Shield”i daha çarpıcı hale getirmek için LED farları ve gündüz farları daha yükseğe yerleştirilirken, sis farları ve sinyal lambaları daha aşağıda bulunuyor. Keskin hatlara sahip coupe SUV Eclipse Cross, kama şeklindeki kemer çizgisi, arka kısmında yer alan ve öne doğru eğik olan C sütunundan çıkan sıra dışı V çizgisi ve kaslı arka çamurlukları ile heybetli ve dikkat çekici çizgilere sahip.

İlk olarak, 2016 yılındaki Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan MITSUBISHI GT-PHEV Concept ise MMC’nin gelişmiş elektrikli dört çeker kontrol teknolojileri ile birlikte Mitsubishi’nin en son tasarım dilini sergiliyor.