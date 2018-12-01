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Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü

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Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
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RJC Yılın Otomobili ödülü bu yıl Mitsubishi Eclipse Cross’un oldu. 1 Kasım 2017 ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasında Japonya pazarına sunulan Japon otomobilleri arasından RJC’nin uzman üyelerince yapılan değerlendirmede seçim komitesi, 2019 Yılın Otomobili ödülünü kazananı belirlemeden önce tüm adaylar arasından en iyi altı modeli belirledi. Honda CR-V, Honda Clarity HYBRID, Mazda CX-8, Mitsubishi Eclipse Cross, SUBARU Forester ve Nissan Serena e-POWER finale kalırken; ödülün sahibi ise Mitsubishi Eclipse Cross oldu.

Böylece 2007 yılında ödülü alan Mitsubishi Kei’den sonra bir kez daha bir Mitsubishi modeli RJC Yılın Otomobili Ödülü’ne layık görüldü. RJC seçim komitesinin ödül sahibini belirledikten sonra yaptığı açıklamada, “Eclipse Cross, sadece şık bir coupe görünümünü kompakt bir SUV’un özellikleriyle buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Mitsubishi’nin benzersiz Süper Dört Tekerlekten Çekişli Kontrol Sistemi (Super All-Wheel-Control-S-AWC) teknolojisi sayesinde dengeli sürüş kabiliyeti ve engebeli yollarda mükemmel performans da sergiliyor. Yeni geliştirilen 1.5 litre direkt enjeksiyonlu, turbo şarjlı benzinli motor ve manuel kontrollü 8-ileri vitesli CVT şanzımanı birleştirerek çevik sürüş performansı sunuyor.“

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