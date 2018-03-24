Mercedes’in güçlü versiyonu: AMG C43 4Matic

Mercedes, makyajlı C serisinin görünmesinden sonra güçlü versiyonlarda boy göstermeye başladı. Bunlardan birisi 2019 Yeni Mercedes-AMG C43 4Matic oldu. AMG ailesine yeni katılan bu araç, C63 kadar hırçın olmasa da performans isteyenlerin taleplerine cevap verecek şekilde hazırlandı

Mercedes C63’ü çok abartılı bulup alt paketleri de yetersiz görenler için Yeni Mercedes-AMG C43 4Matic hazırlandı. AMG performans ekibinin elinden çıkan bu aracın dış detaylarında sportiflik akıyor. Karbon fiber body kit ekleri, standart olarak gelen 18 inçlik jantlar (önde 225/45 R18, arkada 245/40 R18 lastiklerle), opsiyonel olarak sunulacak 19 inçlik (225/40 R19 – 255/35 R19) jantlar ve yaşam alanındaki diğer detaylarla bu araç tamda kıvamında AMG modeli olmuş. Yaşam alanına baktığımızda C serisine dahil olan 12.3 inç dijital gösterge paneli ilk etapta dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra standart olarak gelen 960 x 540 çözünürlükteki 7 inçlik multimedya ekranı ve opsiyonel olarak gelen 1920 x 720 piksel çözünürlüklü 10.25 inç ekranı da öne çıkan diğer noktalar arasında yer alıyor. Tavanı düz AMG deri direksiyon simidi, karbon fiber trimler, kırmızı dikişler, yarış koltukları, kırmızı renkli emniyet kemeri ve birçok detay da bu araçta şık duruyor.

Gelelim Mercedes-AMG C43 4Matic Teknik Özelliklerine…

Kaputun altında 3.0 litre V6 turbo benzinli motor yatıyor ve 390 ps 384 beygir 520 nm tork güç sunuyor. Estate yani station wagon kasaya da sahip olan Mercedes C43’ün sedan kasası 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniye de tamamlarken estate versiyonu da 4.8 saniye bitiriyor ve her iki versiyon için elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum hız ise 250 km/s olarak kayıtlarda görünüyor. Ortalama tüketimde ise sedan mercedes-amg c43 9.1 litre yakıt tüketirken estate versiyonunda bu değer 9.4 litre olarak açıklandı. Motorun idaresinde yeni nesil 9 ileri AMG SPEEDSHIFT TCT şanzıman görev yapıyor. Bunların yanı sıra sürüş destek sistemleri ve diğer konfor elemanları da sunuluyor. Ayrıca performans verilerini ölçen özellik; motor ve süspansiyon için farklı sürüş modları da sunuluyor.