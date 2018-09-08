Mercedes’in elektrikli hali: EQC

Mercedes-Benz, elektrikli EQ markasının ilk seri üretim modeli olan EQC'yi tanıttı

Mercedes-Benz’in EQ adı altında satışa sunulan ilk modeli EQC, 4 Eylül Salı akşamı tanıtıldı. 2019’un ortalarında ilk etapta Batı Avrupa’da satılmaya başlanacak olan EQC, 2020 yılında Türkiye pazarına da gelecek.

EQ markasına özel olarak yapılan tasarım detayları, EQC’nin diğer Mercedes-Benz SUV'lerinden ayrışmasını sağlıyor. Yenilikçi lüks (Progressive Luxury) tasarım dilinin kullanıldığı EQC, marka için klasikleşmiş birçok tasarım detayına ve renk vurgularına sahip. Kaslı ve gösterişli gövde orantıları ile Crossover ya da SUV sınıfında yer alan EQC, dar yan camlar ve arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ile coupé kardeşlerine de gönderme yapıyor.

İki elektrikli motoru toplamda 408 bg güç üreten EQC, 4MATIC adındaki dört tekerlekten çekiş sistemine de sahip. Sistem her bir aksta birer adet olmak üzere iki adet kompakt elektromotordan oluşuyor. EQC böylece dört tekerlekten çekişli bir aracın sürüş karakteristiğini sunabiliyor. Ön akstaki elektromotor düşük ve orta güç gereksinimlerinde mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesini sunacak şekilde ayarlanırken, arka aks salt dinamizm sunmak üzere ayarlanıyor. Ön ve arka akstaki elektromotorlar toplam 300 kW yani yaklaşık 408 bg güç ve 765 Nm tork kullanıma sunuyor. 0-100 km/s hızlanması 5.1 saniye olan EQC’nin maksimum hızı ise 180km/s ile sınırlandırılmış.

Mercedes-Benz EQC, NEDC normuna göre yaklaşık 450 km’lik menzil sunuyor. Evde veya halka açık alanlardaki AC tipi prizden de şarj edilebilen EQC’nin bataryaları, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 40 dakikada doldurulabiliyor. EQC ayrıca “Mercedes me” ile hayatı kolaylaştıran kapsamlı hizmetler sunuyor ve elektro mobiliteyi günlük sürüş için uygun hale getiriyor.