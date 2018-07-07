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Mercedes Dizel C-serisinin satışını durdurdu

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Mercedes-Benz Türk, dizel motorlu C-serisi satışlarını durdurdu

Mercedes Dizel C-serisinin satışını durdurdu
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Mercedes-Benz, Renault ortaklığı ile geliştirilip kompakt modellerinde kullandığı 1.6 litrelik dizel motora sahip yaklaşık 600 bin aracını, Euro 6d egzoz emisyon sınır değerlerini aştığı için geri çağırdı. Alman üretici ayrıca bu motora sahip C 200 d BlueTEC modelinin satışını  makyajlı model gelene kadar durdurdu.

Alman üretici, C-serisinin yanı sıra Vito Van ve GLC modellerinde kullandığı dizel motorları Euro 6d emisyon sınırlarına uygun hale getirmek için yazılım güncellemesi gerçekleştirecek. Bu karar doğrultusunda C 200 d'nin ülkemizdeki satışı da durduruldu.

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