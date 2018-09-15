Mercedes-Benz yeni GLE çok farklı

Yeni GLE, teknolojik özellikleri, yepyeni kabini ve EQ Boost destekli motoruyla öne çıkıyor

Mercedes-Benz yeni GLE'nin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Markanın M-serisi modeli GLE ismiyle yollara 2016 yılında çıkmış olsa da, buradaki yenilenme operasyonunu makyaj olarak tanımlamak pek doğru olmaz. Çünkü GLE tasarımdan boyutlara, teknolojik donanımlardan motor gamına kadar pek çok yenilik barındırıyor.

Selefinden daha pürüzsüz hatlara sahip olduğu görülen yeni GLE, artık daha iri bir ön ızgaraya ve form olarak A-serisindekine benzeyen stoplara sahip. Yeni tasarımıyla sınıfının en aerodinamik aracı haline gelen GLE'nin aerodinamik katsayısı 0.29 Cd olarak veriliyor. Bu değere ulaşmak için tasarımında pek çok küçük dokunuş gerçekleştirilen otomobilin ön ızgarasının gerisinde de AIRPANEL teknolojisine yer verilmiş.

Dingil mesafesi 80 mm artarak 2995 mm'ye ulaşan GLE'nin iç mekanındaki diz ve baş mesafeleri de iyileştirilmiş. Artan dingil mesafesinin de etkisiyle arka koltuktaki diz mesafesi 69 mm artan otomobilin baş mesafesi de 33 mm daha fazla. Yeni GLE ayrıca sınıfında ilk kez 6 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen ikinci koltuk sırası sunuyor. Opsiyonel olarak üçüncü koltuk sırası da sunan GLE'de elektrikli ikinci koltuk srası sayesinde Easy Entry özelliği de bulunuyor. GLE 825 litrelik bir bagaja sahip ve bu hacim ikinci koltuk sırasının yatırılmasıyla 2055 litreye kadar çıkabiliyor. AIRMATIC havalı süspansiyonların bir getirisi olarak, bir düğme yardımıyla arka bölümün 40 mm alçalabiliyor olması sayesinde yükleme yapmak kolaylaşıyor.

GLE yepyeni bir kabin tasarımına sahip. Markanın MBUX ve ENERGIZING gibi yeni nesil teknolojilerine ev sahipliği yapan otomobil, bütünleşik ekran konseptini bu sefer biraz daha farklı ve bir SUV'ye uygun bir yapıda sunuyor. Üzerinde dokunmatik butonlar da bulunan üç kollu yeni direksiyon, orta konsoldaki touch-pad, 45x15 cm boyutundaki geniş heap-up display ve standart olarak sunulan iki adet 12.3 inçlik ekran yeni GLE'nin kabinine teknolojik bir cazibe katmakta. Kabini çepeçevre saran ambiyans aydınlatması da GLE'nin kabinini son derece şık bir ortama dönüştürmüş durumda.

Yeni GLE ilk olarak EQ Boost teknolojisine sahip GLE 450 4MATIC versiyonuyla tanıtıldı. Yeni sıralı 6 silindirli benzinli motoru dizel ve plug-in hibrit versiyonlar takip edecek. GLE 450'nin motoru 367 bg güç ve 500 Nm tork üretiyor. 48V elektrik sistemli EQ Bosst özelliği ise kısa periyodlarda olmak üzere otomobile ekstra 22 bg güç ve 250 Nm tork sağlıyor. 9-ileri 9G-TRONIC şanzımanla kombine edilen motor, gücünü dört tekerleğine 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktarıyor.

Yeni GLE'nin dünyanın en akıllı SUV süspansiyonlarına sahip olduğu açıklanıyor. Opsiyonel özellikler arasında yer alan E-ACTIVE BODY CONTROL'ün, yol koşullarına göre, her köşedeki süspansiyonları otomatik olarak ayarlayarak konfor seviyesini üst noktalara taşıdığı belirtilmekte. 48V elektrik sistemine sahip olan ve arazi koşullarında da fayda sağlayacağı açıklanan bu özelliğin opsiyonel olarak ve 6 veya daha fazla silindire sahip versiyonlarda sunulacağı söyleniyor.

Yeni GLE'nin dünya prömiyeri Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Paris Otomobil Fuarı'nda yapılacak.