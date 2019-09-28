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Mercedes-Benz'in yeni konsepti Vision EQS

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Mercedes-Benz'in yeni konsepti Vision EQS elektrifikasyon ile ultra lüksü bir araya getiriyor

Mercedes-Benz'in yeni konsepti Vision EQS
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Mercedes-Benz Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yeni GLB’nin de aralarında olduğu çok sayıda yenilik sergiledi. Yıldızlı markanın Frankfurt yıldızı ise hiç şüphe yok ki Vision EQS konsepti oldu. Gelecekte markanın elektrikli model gamını temsil eden EQ serisinin en lüks hali olarak görebileceğimiz Vision EQS, Mercedes-Benz S-Serisi’nin elektrikli geleceğine gönderme yapıyor. Konsept, çift renkli pürüzsüz gövdesi, 24 inçlik devasa jantları ve sıra dışı aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. Devasa dijital ızgarasında animatif özellikli 188 adet mavi LED’e yer verilen otomobilin farlarında da DIGITAL LIGHT teknolojisi bulunuyor. Stop grubu ise gövdeye entegre edilmiş 229 adet küçük yıldızdan oluşuyor. 

Vision EQS’in 100 kWh’lık batarya paketiyle WLTP standartlarına göre 700 km’lik menzil sunduğu açıklanmakta. 350 kW güç ve 760 Nm tork üreten elektrikli motora sahip olan lüks otomobilin 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.5 saniyede çıkabildiği açıklanıyor. Maksimum hız ise 200 km/s’de sınırlandırılmış. EQS’in 350 kw’lik şarj ile bataryasının yüzde 80’lik bölümünü 20 dakikada doldurabildiği açıklanıyor.

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