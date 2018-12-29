Mercedes-AMG GT R'a Pro dopingi

Yarış süspansiyonlarına ve aerodinamik eklentilere sahip olan GT R Pro'dan sınırlı sayıda üretilecek

Mercedes-AMG, GT model ailesine GT R Pro isimli hardcore bir seçenek ekledi. 585 bg’lik twin-turbo V8 motoru GT R ile aynı olan bu otomobil, standart R’dan farklı olarak daha sıkı biri şasiye ve yeni aerodinamik detaylara sahip. Söz konusu detaylar, markanın GT3 ve GT4 yarış otomobili gelişim programlarında elde ettiği tecrübelerden yola çıkılarak uygulanmış.

GT R’da kullanılan adaptif süspansiyonların yerini, bu otomobilde mekanik ayarlı coilover’lar almış. Bu parçaların sıkışma ve gevşeme karakteri elle ayarlanabiliyor. Bunun için de alet takımı yerine, amortisörlerin üzerindeki kontroller kullanılıyor. Arka süspansiyon sisteminde ise üst noktalarda küresel bağlantılar sunuluyor. Ayarlanabilir burulma önleyici barlara kavuşan Pro’da bu parçalar önde karbon fiberden, arkada ise çelikten imal edilmiş.

Tasarımsal açıdan tamponları daha agresif bir görünüm sunan GT R Pro’nun ön çamurluklarında küçük açıklıklar yer alıyor. Bu açıklıklar ön kısma aerodinamik bir katkı sağlıyor.

GT R Pro için Track Package isimli opsiyonel bir donanım da hazırlanmış. Bu donanım araca takla kafesi, yangın söndürücü ve dört noktalı emniyet kemerleri ilave ediyor. GT R Pro’nun fiyatı ise henüz belli değil. Otomobil, GT Coupe ve Roadster gövde tipleriyle bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa yollarında olacak.